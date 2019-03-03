Vedat Muriç: Kendi adımıza mağlubiyeti hak etmedik

Süper Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın mensuplarına konuşan Çaykur Rizesporlu futbolcu Vedat Muriç, rakiplerini tebrik ederek, “Bu zor dönemde iyi galibiyet aldıklarını düşünüyorum. Kendi adımıza da mağlubiyeti hak etmedik, çok iyi mücadele ettik. İkinci golü bulana kadar yaptığımız mücadeleyi ilk başta yapsaydık belki farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Haftaya Kayserispor maçına hazırlanıp galibiyet serisi yakalamak istiyoruz” diye konuştu.

İKİNCİ YARININ EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN TAKIMI OLMAK İSTİYORUZ

Bireysel performans hakkında konuşan Muriç, “Bireysel ne kadar iyi olursanız olun takım maç kazanamayınca siz de göze çarpmıyorsunuz. Tabiri caizse o yüzden futbolcular göze çarpıyor, takım iyi olunca. O yüzden ben takıma ne kadar katkı sağlarsam o kadar mutlu oluyorum, o kadar kendimi iyi hissediyorum. Takım olarak da ikinci yarının en iyi çıkışını yapan ve hatta en çok puan toplayan takımı biziz. Bunu buraya gelmeden önce sürdürmek istiyorduk ama başaramadık. Haftaya Kayserispor maçımız var. Kazanıp bir seri daha yakalamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.