Vedat Muriç: Kendim, Rize’de doğan minik oğlum ve eşim adına; hoşça kalın

Çaykur Rizespor’dan geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, sosyal medya hesabından Rize halkına ve camiaya bir veda mesajı yayımladı.

Muriç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Acısıyla, tatlısıyla kelimenin tam anlamıyla muhteşem birliktelik gördüğümüz Rizespor camiasına ve Rize’deki komşularıma; kendim, Rize’de doğan minik oğlum ve eşim adına çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. ' (İHA)



