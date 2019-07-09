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Vedat Muriç: Kendim, Rize’de doğan minik oğlum ve eşim adına; hoşça kalın

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 09.07.2019 16:47 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Vedat Muriç, sosyal medya hesabından Rizespor’a ve Rize halkına veda mesajı yayımladı.

Vedat Muriç: Kendim, Rize’de doğan minik oğlum ve eşim adına; hoşça kalın

Çaykur Rizespor’dan geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, sosyal medya hesabından Rize halkına ve camiaya bir veda mesajı yayımladı.
Muriç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Acısıyla, tatlısıyla kelimenin tam anlamıyla muhteşem birliktelik gördüğümüz Rizespor camiasına ve Rize’deki komşularıma; kendim, Rize’de doğan minik oğlum ve eşim adına çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. ' (İHA)

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