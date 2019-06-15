SPOR

Vedat Muriç'ten Galatasaray itirafı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 15.06.2019 09:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç, sarı-kırmızılı takıma transfer olmak istediğini açıkladı.

Vedat Muriç'ten Galatasaray itirafı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç, sarı-kırmızılı takıma transfer olmak istediğini açıkladı.

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal'ın " "Abdurrahim Albayrak 3 milyon Euro verdi. 3 milyon Euro'ya Vedat Muriç'i vermeyeceğiz. Vedat ile zaten görüşmelerimiz sürüyor. Bize diyor ki; "Rizespor'un menfaatleri ile benim menfaatleri örtüşecekse bu transfer olsun" Türkiye'den iki teklif (Galatasaray, Fenerbahçe) yurt dışından bir teklif (Touolouse) var. İstediğimiz teklif gelmezse Vedat Muriqi takımda kalacak. Vedat Muriqi için 10 milyon Euro istiyoruz. Muriç'yi 500 bin Euro'ya almıştık, 10 milyon euroluk talebimiz var" açıklamasının ardından bu kez Vedat Muriqi konuştu.

VEDAT MURİÇ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Vedat Muriç, A Spor'a transferiyle ilgili yaptığı açıklamada "Bonservis bedelimin gerçekçi boyutlara inmesini bekliyorum. Zaten bonservis görüşmelerim yapılıyorsa, bu ayrılacağımın göstergesidir. Gönlüm Galatasaray'da. Sürecin taraftarları yıpratmamasını istiyorum. Bugün için planlarım arasında yurt dışı yok." dedi.

GALATASARAY'IN YENİ TEKLİFİ

Öte yandan A Spor'un son dakika iddiasına göre Galatasaray, Çaykur Rizespor'a yeni bir teklif yaptı. Sarı-kırmızılar, 3 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satıştan yüzde 15 pay teklfi etti. Ayrıca Galatasaray, anlaşma sağladığı 20 yaşındaki Nijeryalı defans oyuncus Valentine Ozornwafor'u kiralık olarak Çaykur Rizespor'a önerdi.

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