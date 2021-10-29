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Vedat Muriqi bombası! Ocak'ta formayı giyecek

29.10.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansın ardından İtalya Serie A ekiplerinden Lazio’da beklentilerin altında kalan Vedat Muriqi, İtalyan ekibine ayrılık talebini iletti. Fenerbahçe de bu gelişmenin üzerine eski yıldızını ocakta kiralamak için temaslarını hızlandırdı. İşte dev transfer gelişmesinin detayları...

Vedat Muriqi bombası! Ocak'ta formayı giyecek
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lazio
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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kosovalı golcü için tek talip Fenerbahçe değil Galatasaray da devrede. 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Lazio'da beklentilerin altında kalan Kosovalı forvetin ocak ayında sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

2025'e kadar sözleşmesinin bulunduğu İtalyan ekibine ayrılık talebini ileten 27 yaşındaki golcü için temaslarına hız veren Kanarya'nın ara transfer döneminde işi bitirmesi bekleniyor. Eski yıldızını satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefleyen Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

İtalyan basını da Muriq'nin Lazio'da mutsuz olduğu yönünde haberler yaparken, sarı-lacivertlilere gideceği iddiaları her geçen gün artıyor.


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Vedat Muriqi Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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