Vedat Muriqi'den transfer açıklaması!

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin adı İtalyan devi Lazio ile anılıyordu.

26 yaşındaki golcü transfer ile ilgili Beyaz TV'den Ertan Süzgün'e açıklamalarda bulundu.

İşte Vedat'ın yaptığı açıklamalar;

'Fenerbahçe’nin bendeki yeri çok ayrı. Buradan şık bir vedayla, helalleşerek, sarılarak, öpüşerek ayrılmak istiyorum! Kulüp menfaatleri doğrultusunda görüşme süreçlerine hiç dahil olmadım. Serie A ve Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek Lazio, benim gelecek planlamam için önemli bir adım. Ancak sürecin bu şekilde uzaması bana fazlasıyla zarar vermeye başladı. Yıpratmaya da başladı.

Kulübüme 6 kat bonservis kazandırma durumum var. Bu sürecin bir an önce sonuçlanması benim için de iyi olacak'

