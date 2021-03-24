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Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye geri dönecek iddiası

24.03.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lazio kulübü eğer önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa takım maliyetini düşürecek. Bu nedenle Vedat Muriqi ile yolların ayrılması planlıyor. Lazio kulübü ilk planda Vedat Muriqi'i bonservisiyle satmayı istiyor. La Lazio Siamo Noi'nin haberine göre, kiralık transfer de ihtimal dahilinde. Vedat Muriqi'in bu nedenle Fenerbahçe'ye dönebileceği iddia edildi.

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye geri dönecek iddiası

Fenerbahçe'nin 17.5 milyon Euro bonservis + transfer bedeline ilaveten, S.S. Lazio'nun sportif sonuçlarına bağlı olarak aşamalı olarak azami net 2.500.000 Euro bonus bedeliyle Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi, İtalya'da bekleneni veremedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILAMAZSA MALİYETLER DÜŞÜRÜLECEK"

Lazio'da bu sezon ligde oynadığı 18 maçta 1 gol atan Vedat Muriqi, 459 dakika süre aldı. Football İtalia'nın haberine göre, performansıyla bekleneni veremeyen Lazio, eğer önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa takım içi maliyetleri düşürecek. Yönetim de bu doğrultuda Vedat Muriqi ile yolları ayırmayı planlıyor.

Lazio kulübü ilk planda Vedat Muriqi'i bonservisiyle satmayı istiyor. La Lazio Siamo Noi'nin haberine, göre kiralık transfer de ihtimal dahilinde. Vedat Muriqi'in bu nedenle Fenerbahçe'ye dönebileceği iddia edildi.

(FUTBOL ARENA)


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Vedat Muriqi Fenerbahçe Futbol Kulübü İtalya
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inşAllah geri döner bu kazmalardan 10 kat iyidir

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