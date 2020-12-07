Vedat Muriqi için tarih verdiler!

Lazio'nun sezon başında Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 20 milyon euroya kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, henüz İtalyan takımıyla gol ve asist katkısı sağlayabilmiş değil.Bu sezon Lazio ile toplam 293 maça çıkabilen Vedat Muriqi, ne gol ne de asist katkısı sağlayabildi.

SENE SONUNA KADAR OYNAMASI ZOR

Son olarak sakatlanan ve takımının oynadığı son 3 maçı kaçıran Kosovalı golcü, formasını da kaptırmışa benziyor. Sakatlığı geçmeyen Vedat'ın bu sene sonuna kadar oynaması da zor gözüküyor.

2021 OCAK'TA...

İtalyan Cittaceleste sitesinin haberine göre Kosovalı golcü, teknik direktör Simone Inzaghi tarafından tam olarak hazır olana kadar oynatılmayacak. Muriqi'nin en erken 2021'nin Ocak ayında oynaması bekleniyor.

JUVENTUS MAÇINDA KAÇIRDIĞI GOL...

Muriqi'nin şans bulduğu maçlarda iyi şanslar yakaladığı, özellikle Juventus maçında kaçırdığı pozisyonun ardından gözden düştüğü belirtildi.Lazio Teknik Direktörü Inzaghi ise Vedat Muriqi hakkında konuşurken golcü oyuncuya güvendiğini tekrar etti.

'VEDAT BU İSİMLERDEN BİRİSİ...'

Inzaghi, Muriqi yerine yeni transfer yapmayacaklarını söylerken ''Sakatlıklarına rağmen daha elimizde deneyecek çok oyuncumuz var. Vedat bunlardan birisi. O yüzden yeni oyuncuların gelmesini zor görüyorum.'' sözlerini kullandı.