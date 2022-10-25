Vedat Muriqi küllerinden doğdu! İspanya'da slalom yapıyor...

Vedat Muriqi, Mallorca'da eski günlerine döndü. Fenerbahçe'de yakaladığı istatistiklere yaklaşan Kosovalı golcü için taraftarlar sevgi gösterilerinde bulunuyor. Attığı gollerle kısa süre içinde takımın değişilmez oyuncusu olan Muriqi, İspanya'da çok mutlu durumda.

9 MAÇTA 5 GOLÜ VAR

İspanya Ligi'nde Mallorca formasıyla 9 maçta mücadele eden Vedat Muriqi, oynadığı maçlarda 5 gol atarak takımını sırtladı. Büyük takımların dikkatini çekmeyi başarak yıldız oyuncu için Mallorca taraftarları sevgi dolu yorumlar yağdırıyor.



