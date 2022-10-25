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Vedat Muriqi küllerinden doğdu! İspanya'da slalom yapıyor...

25.10.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da Vedat Muriqi fırtınası esiyor. Sezon başında bonservisiyle birlikte Real Mallorca'ya transfer olan Kosovalı golcü, attığı gollerle İspanya'nın gündemine oturdu. Takımının gol yükünü çeken yıldız isim, taraftarın kısa sürede sevgilisi haline geldi.

Vedat Muriqi küllerinden doğdu! İspanya'da slalom yapıyor...
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Mallorca
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Vedat Muriqi, Mallorca'da eski günlerine döndü. Fenerbahçe'de yakaladığı istatistiklere yaklaşan Kosovalı golcü için taraftarlar sevgi gösterilerinde bulunuyor. Attığı gollerle kısa süre içinde takımın değişilmez oyuncusu olan Muriqi, İspanya'da çok mutlu durumda.

9 MAÇTA 5 GOLÜ VAR

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İspanya Ligi'nde Mallorca formasıyla 9 maçta mücadele eden Vedat Muriqi, oynadığı maçlarda 5 gol atarak takımını sırtladı. Büyük takımların dikkatini çekmeyi başarak yıldız oyuncu için Mallorca taraftarları sevgi dolu yorumlar yağdırıyor.


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Vedat Muriqi mallorca veda sezon

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