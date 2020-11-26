Vedat Muriqi Şampiyonlar Ligi maçında sakatlandı

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olarak isminden söz ettiren Vedat Muriqi, Lazio'da istediği başlangıcı yapamadı. Henüz Lazio ile çıktığı maçlarda gol atamayan Vedat Muriç'in İtalyan basınında eleştirildiği haberleri gündem olmuştu.

LAZİO YALANLADI

Lazio cephesi her ne kadar bu iddiaları yalanlasa da, Vedat Muriqi'in performansının hayal kırıklığı yarattığı genel görüşü hakim. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zenit'e karşı mücadele eden Lazio'da Vedat Muriqi, mücadelede sakatlanmıştı. Kas sakatlığı yaşadığı belirtilen Muriqi'in durumunun sanılandan ciddi olduğu ifade edildi.

15 GÜN OLMAYABİLİR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Vedat Muriqi 15 gün sahalardan uzak kalabilir.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Vedat Muriqi, bu sezon Lazio formasıyla toplamda çıktığı 8 maçta gol veya asist katkısı yapamadı. Kosovalı golcü oyuncu, sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya 17,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

(AJANSSPOR)