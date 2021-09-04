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  4. Vedat Muriqi: Sarri dünyanın en iyi ilk 10'unda

Vedat Muriqi: Sarri dünyanın en iyi ilk 10'unda

04.09.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vedat Muriqi, Lazio'da yeni hocası Maurizio Sarri'nin dünyanın en iyi 10 teknik adamından biri olduğunu söyledi.

Vedat Muriqi: Sarri dünyanın en iyi ilk 10'unda

Lazio'nun Kosovalı forveti eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi, yeni hocası Maurizio Sarri hakkında konuştu.

Muriqi yaptığı açıklamada Sarri'ye büyük saygı duyduğunu belirterek İtalyan hocanın dünyanın sayılı teknik adamlarından birisi olduğunu söyledi. Vedat Muriqi açıklamasında, "Dünyanın en iyi 10 hocasından biri Maurizio Sarri'yle çalışıyorum. Uzun top atmayı yasakladı. Onunla uzun topla oynamak imkansız" diye konuştu.

İtalyan hocanın taktik disiplin konusunda tutkulu olduğunu söyleyerek yeni sezonda önemli işler yapacaklarına inandığını belirtti.

(SPORX)


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Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi İtalya
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kaç tane ünlü hocayla çalışmış acaba ,????

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