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Vedat Muriqi, Süper Lig devine dönmek istiyor! Görüşmeler şimdiden başladı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.06.2024 07:16
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Kariyerine İspanya'nın Mallorca takımında devam eden Vedat Muriqi için Türkiye iddiası ortaya atıldı. Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi'i yeni sezonda kadrosuna katmak istiyor.

Vedat Muriqi, Süper Lig devine dönmek istiyor! Görüşmeler şimdiden başladı...
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Mallorca
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Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getirerek transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta gündem forvet transferi. İspanyol basınında yer alan habere göre Mallorca'nın golcü oyuncusu Vedat Muriqi, Beşiktaş ile flört halinde.

KİRALAM FORMÜLÜ

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İlk olarak sezon sonuna kadar kiralama formülü üstünde duran Beşiktaş yönetimi, Mallorca'nın bonserviste kolaylık sağlaması durumunda diğer yöntemlere de geçiş yapabilir. Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan 30 yaşındaki yıldız oyuncunun Beşiktaş'a 'okey' verdiği ifade ediliyor.

İSPANYA'DAN DA TALİPLERİ VAR

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İspanya Ligi'nden de talipleri bulunan Muriqi'nin ülke içinde başka bir takıma transfer yapmak istemediği aktarılıyor. Geçtiğimiz sezon Mallorca ile 33 maça çıkan Muriqi, 7 gol atıp, 2 de asist yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi beşiktaş
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