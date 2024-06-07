Vedat Muriqi, Süper Lig devine dönmek istiyor! Görüşmeler şimdiden başladı...

Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getirerek transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta gündem forvet transferi. İspanyol basınında yer alan habere göre Mallorca'nın golcü oyuncusu Vedat Muriqi, Beşiktaş ile flört halinde.

KİRALAM FORMÜLÜ

İlk olarak sezon sonuna kadar kiralama formülü üstünde duran Beşiktaş yönetimi, Mallorca'nın bonserviste kolaylık sağlaması durumunda diğer yöntemlere de geçiş yapabilir. Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan 30 yaşındaki yıldız oyuncunun Beşiktaş'a 'okey' verdiği ifade ediliyor.

İSPANYA'DAN DA TALİPLERİ VAR

İspanya Ligi'nden de talipleri bulunan Muriqi'nin ülke içinde başka bir takıma transfer yapmak istemediği aktarılıyor. Geçtiğimiz sezon Mallorca ile 33 maça çıkan Muriqi, 7 gol atıp, 2 de asist yapmıştı.





