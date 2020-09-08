Vedat Muriqi transferi bitti! İmzalar bugün atılacak...

Transfe döneminde gündemden düşmeyen Vedat Muriç, İtalya yolcusu.
Fenerbahçe ve Lazio'nun anlaşmaya vardığı transferde imzalar bugün atılacak.
26 yaşındaki Kosovalı golcü ise yarın Roma'ya gidecek.
Laizo transferi imzaya kalan Vedat Muriqi sosyal medya hesabından İtalyan kulübü takibe aldı.
(Trt Spor)
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