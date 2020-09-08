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Vedat Muriqi transferi bitti! İmzalar bugün atılacak...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.09.2020 11:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ve Lazio, Vedat Muriç transferi konusunda anlaştı, imzalar bugün atılacak.

Vedat Muriqi transferi bitti! İmzalar bugün atılacak...

Transfe döneminde gündemden düşmeyen Vedat Muriç, İtalya yolcusu.

Fenerbahçe ve Lazio'nun anlaşmaya vardığı transferde imzalar bugün atılacak.

26 yaşındaki Kosovalı golcü ise yarın Roma'ya gidecek.

SOSYAL MEDYADAN TAKİBE ALDI

Laizo transferi imzaya kalan Vedat Muriqi sosyal medya hesabından İtalyan kulübü takibe aldı.

VEDAT MURİQİ

(Trt Spor)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hergün fos çıkıyor hani dün atılacak imza admin atılmadı haberi kaldırdın hemen sen bu azapta kalacaksın ve bu is olmayacak şeytanbahçe:))
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