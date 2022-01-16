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Vedat Muriqi transferini açıkladılar! ''Resmi teklif geldi''

16.01.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan ve İtalya'da istediği forma şansı bulamayan Vedat Muriqi için transfer iddiaları çoğalmıştı. Ligimizden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği yazılan Vedat Muriqi için İtalyan devi Lazio'dan resmi açıklama geldi. Açıklamada, "Muriqi için Rusya'dan resmi teklif geldi. Şu an başka bir şey söyleyemem" şeklinde konuştu.

Vedat Muriqi transferini açıkladılar! ''Resmi teklif geldi''
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lazio
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Vedat Muriqi için beklenen açıklama geldi. Devre arasında Türkiye'nin yolunu tutacağı iddia edilen Kosovalı golcü için Lazio kulübünün sportif direktörü Igli Tare çok net konuştu.

"RUSYA'DAN RESMİ TEKLİF GELDİ

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İtalyan ekibinin sportif direktörü Igli Tare, Kosovalı golcü için, "Muriqi için Rusya'dan resmi teklif geldi. Şu an başka bir şey söyleyemem" şeklinde konuştu.

CSKA MOSKOVA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

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İtalyan basınında çıkan haberlerde bu takımın Yusuf Yazıcı'yla anlaşan CSKA Moskova olduğu belirtiliyor. Yusuf Yazıcı'yı da sağlık kontrollerinden geçiren Rus ekibi, Vedat Muriqi'yi de kadrosuna katıp iddialı hale gelmek istiyor.


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Vedat Muriqi
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