Vedat Muriqi transferini açıkladılar! ''Resmi teklif geldi''

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Vedat Muriqi için beklenen açıklama geldi. Devre arasında Türkiye'nin yolunu tutacağı iddia edilen Kosovalı golcü için Lazio kulübünün sportif direktörü Igli Tare çok net konuştu.

"RUSYA'DAN RESMİ TEKLİF GELDİ

İtalyan ekibinin sportif direktörü Igli Tare, Kosovalı golcü için, "Muriqi için Rusya'dan resmi teklif geldi. Şu an başka bir şey söyleyemem" şeklinde konuştu.

CSKA MOSKOVA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

İtalyan basınında çıkan haberlerde bu takımın Yusuf Yazıcı'yla anlaşan CSKA Moskova olduğu belirtiliyor. Yusuf Yazıcı'yı da sağlık kontrollerinden geçiren Rus ekibi, Vedat Muriqi'yi de kadrosuna katıp iddialı hale gelmek istiyor.



