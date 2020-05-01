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Vedat Muriqi'ye dev talip!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.05.2020 19:33 | Son Güncelleme

Lazio'nun transfer listesinde yer alan Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'ye şimdi de bir başka İtalyan temsilcisi Napoli talip oldu.

Fenerbahçe'nin yüksek bir bonservis beklentisi içinde olduğu Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için Lazio'nun ardından bir başka İtalyan takımı Napoli de devreye girdi. Fransız gazeteci Manu Lonjon'a göre İtalya Serie A'nın iddialı ekiplerinden Napoli, Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'yi transfer etmek için resmi girişimlere başladı.

Hücum hattında kontratı biten oyuncuları Dries Mertens ve Jose Callejon'u takımda tutması zor gözüken Napoli'de forvet Milik'in de satılması gündeme gelmişti.

Forvet bölgesinde sıkıntı yaşaması muhtemel hale gelen Napoli, altrenatifler arasında Vedat Muriqi ismini öne çıkardı. Resmi girişimlere başladığı belirtilen İtalyan ekibi, geçtiğimiz sezon da Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

MURİQİ İTALYA'YI İSTİYOR

İngiltere Premier Lig'den Tottenham'ın da istediği belirtilen Muriqi'nin İtalya'ya gitmek istediği iddia ediliyordu. Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin özellikle istediği oyuncu için resmen devreye giren Napoli'nin transferi bitirebileceği iddia ediliyor.

28 MAÇTA 15 GOL

Bu sezon sarı lacivertli formayla lig ve kupa olmak üzere toplam 28 maça çıkan Kosovalı futbolcu, 15 gol, 6 asistlik performans sergiledi.


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