Vefa ekibinden "balon, televizyon, elektrikçi" talebi

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların talepleri, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından eksiksiz yerine getiriliyor.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge sonrası evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının karşılanması için Antalya'da oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, seyahat izin belgesi, bankacılık işlemleri ve gıda gibi talepleri yerine getiriyor.

Emniyet ve jandarmanın da aralarında bulunduğu 4 bin 106 personelin görevlendirildiği grup, "balon", "tatlı", "televizyon, "elektrikçi", "kitap" gibi bazı farklı istekleri de özveriyle karşılıyor.

- Vatandaşa yalnız olmadıkları hissettirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, AA muhabirine, vatandaşların her türlü talebini yerine getirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Vatandaşlara her konuda yardımcı olduklarını vurgulayan Çalışkan, onlara yalnız olmadıklarını hissettirdiklerini dile getirdi.