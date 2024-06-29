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'Vefa' gerçekten de bir semt adı... Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo, sosyal medya hesabından her şeyi sildi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.06.2024 17:23
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo'dan ayrılık açıklaması gelmişti. Aston Villa ile kiralık sözleşmesi biten İtalyan oyuncu sosyal medya hesabından Galatasaray'a ait tüm gönderileri kaldırdı.

'Vefa' gerçekten de bir semt adı... Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo, sosyal medya hesabından her şeyi sildi

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen fakat istenilen performansı gösteremeyen Zaniolo'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray ile Atalanta anlaşmak üzere... Zaniolo'nun tercihi doğrultusunda görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar kısa süre içinde transferi duyuracak.

SOSYAL MEDYADAN KALDIRDI

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Nicolo Zaniolo, Instagram'da Galatasaray ile ilgili yaptığı tüm paylaşımları kaldırdı. Sosyal medyadaki taraftarlar Zaniolo'nun bu hamlesi sonrası "Vefa gerçekten de bir semt adıymış" yorumunda bulundu.

"İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

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La Gazzetta dello Sport'a konuşan İtalyan yıldız, "Atalanta mı, Fiorentina mı? Serie A'ya dönmek istiyorum. Bunu menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da bu düşüncemi biliyor. Bir çözüm bulunacaktır, iyimserim" ifadelerini kullanmıştı.

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