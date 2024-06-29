'Vefa' gerçekten de bir semt adı... Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo, sosyal medya hesabından her şeyi sildi

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen fakat istenilen performansı gösteremeyen Zaniolo'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray ile Atalanta anlaşmak üzere... Zaniolo'nun tercihi doğrultusunda görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar kısa süre içinde transferi duyuracak.

SOSYAL MEDYADAN KALDIRDI

Nicolo Zaniolo, Instagram'da Galatasaray ile ilgili yaptığı tüm paylaşımları kaldırdı. Sosyal medyadaki taraftarlar Zaniolo'nun bu hamlesi sonrası "Vefa gerçekten de bir semt adıymış" yorumunda bulundu.

"İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

La Gazzetta dello Sport'a konuşan İtalyan yıldız, "Atalanta mı, Fiorentina mı? Serie A'ya dönmek istiyorum. Bunu menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da bu düşüncemi biliyor. Bir çözüm bulunacaktır, iyimserim" ifadelerini kullanmıştı.





