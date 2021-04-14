Vefa Küçük: Geçmişteki şampiyonluklar yok sayılamaz

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, 1959 yılı öncesindeki şampiyonların yok sayılamayacağını söyledi.

Küçük, AA muhabirine, Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı, 1959 yılı öncesi şampiyonlukların tescili konusundaki başvuruyu değerlendirdi.

Gençlik zamanlarında Türkiye şampiyonluklarını konuştuklarını vurgulayan 1943 doğumlu Vefa Küçük, "1950'li yıllarda bizim gençliğimizde, takımlarımızın Türkiye şampiyonlukları konuşulurken ve sayılırken, Türkiye Futbol Birinciliği ve Milli Küme şampiyonlukları sayılırdı. Zaten Fenerbahçe'nin en önemli rakibi olan, o tarihleri beraber yaşadığı Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Sayın Ali Sami Yen Bey de 1941 yılında yaptığı bir konuşmada, o ana kadarki Türkiye şampiyonluklarını sayarken aynen bu sayılardan bahsetmiş. Sayın Ali Sami Yen Bey'in bu konuşması belgeli, kayıtlı bir içeriktir" ifadelerini kullandı.

1959 yılı öncesi şampiyonlukların yok sayılarak unutulduğunu savunan Küçük, şöyle devam etti:

"Federasyonumuzun tüm kaynaklarında da bu şampiyonaları kazanan takımlardan Türkiye şampiyonları diye bahsediliyor. Bu sürecin devamında 1959'da yeni bir format başlayınca sonrasında da üzerinden uzun yıllar geçince 1959 öncesi döneme ait tüm bu Türkiye şampiyonlukları maalesef ve ne yazık ki anlam verilemeyecek şekilde yok sayıldı, unutuldu. Oysa dediğim gibi 1950'li yıllara dönerseniz Türkiye şampiyonlukları denilince bu şampiyonluklar sayılıyordu her takım için."