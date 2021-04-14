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Vefa Küçük: Geçmişteki şampiyonluklar yok sayılamaz

14.04.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı, 1959 yılı öncesi şampiyonlukların tescili konusundaki başvuruyu değerlendirdi.

Vefa Küçük: Geçmişteki şampiyonluklar yok sayılamaz

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, 1959 yılı öncesindeki şampiyonların yok sayılamayacağını söyledi.

Küçük, AA muhabirine, Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı, 1959 yılı öncesi şampiyonlukların tescili konusundaki başvuruyu değerlendirdi.

Gençlik zamanlarında Türkiye şampiyonluklarını konuştuklarını vurgulayan 1943 doğumlu Vefa Küçük, "1950'li yıllarda bizim gençliğimizde, takımlarımızın Türkiye şampiyonlukları konuşulurken ve sayılırken, Türkiye Futbol Birinciliği ve Milli Küme şampiyonlukları sayılırdı. Zaten Fenerbahçe'nin en önemli rakibi olan, o tarihleri beraber yaşadığı Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Sayın Ali Sami Yen Bey de 1941 yılında yaptığı bir konuşmada, o ana kadarki Türkiye şampiyonluklarını sayarken aynen bu sayılardan bahsetmiş. Sayın Ali Sami Yen Bey'in bu konuşması belgeli, kayıtlı bir içeriktir" ifadelerini kullandı.

1959 yılı öncesi şampiyonlukların yok sayılarak unutulduğunu savunan Küçük, şöyle devam etti:

"Federasyonumuzun tüm kaynaklarında da bu şampiyonaları kazanan takımlardan Türkiye şampiyonları diye bahsediliyor. Bu sürecin devamında 1959'da yeni bir format başlayınca sonrasında da üzerinden uzun yıllar geçince 1959 öncesi döneme ait tüm bu Türkiye şampiyonlukları maalesef ve ne yazık ki anlam verilemeyecek şekilde yok sayıldı, unutuldu. Oysa dediğim gibi 1950'li yıllara dönerseniz Türkiye şampiyonlukları denilince bu şampiyonluklar sayılıyordu her takım için."

"BURADA KONU TÜRK FUTBOLUNUN TARİHİDİR"

Vefa Küçük, 1959 yılı öncesi şampiyonlukların kulüplerin yarışından bağımsız olduğunu belirtti.

Futbol Federasyonunun, kendi düzenlediği ulusal şampiyonaları "yok saymaktan" vazgeçmesi gerektiğini aktaran Küçük, "Bugün Fenerbahçe Kulübü olarak istediğimiz, bu Türkiye şampiyonluklarının da hakkının verilmesi, bugün lige ismi verilen efsane isimlerin federasyon nezdinde kazandıkları Türkiye şampiyonluklarının tescil ve tasdik edilmesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Ülke futbol tarihinin değiştirilmemesi gerektiğine değinen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz bölgesel ve şehir lig şampiyonluklarını istemiyoruz. Yoksa İstanbul Ligi'nde de en fazla şampiyon olan takım Fenerbahçe'dir ama bu bir şehir ligidir, ulusal şampiyona değildir. Bizim kulübümüzün talebi dünyanın her tarafında olduğu gibi bizzat federasyonumuz kurulduktan sonra federasyon nezdinde oynatılan Türkiye şampiyonluklarının sayılmasıdır. Umuyoruz federasyonumuz kendi düzenlediği bu ulusal şampiyonaları artık yok saymaktan vazgeçecek, ülke futbol tarihimize hak ettiği değer verilecektir. Burada konu camialardan, kulüp yarışlarından tamamen bağımsızdır. Türkiye futbolunun tarihidir. Bugünlerin geçmişidir. Gururla çocuklarımıza anlattığımız dönemlerdir. Düşünebiliyor musunuz ülkemizin tarihinden bir bölümünü sildiğimizi, kabul etmediğimizi... Böyle bir şeyi kimse yapamaz. Aynı futbol tarihimiz için olduğu gibi."

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
YA VERİN ŞUNLARA 15-20 YILDIZ DA SUSSUNLAR Bİ YA BU ZAMANA KADAR KAÇ YILLIK O GÖREVDESİN TÜRK FUTBOLUNUN TARİHİ YENİ Mİ AKLINA GELDİ SEYİRCİSİZ MAÇ OLUR BUNAR BİRDEN "KADINLARI ÇOCUKLARI" DÜŞÜNÜR STAT TIKLIM TIKLIM DOLU OYNANIR YİNE BİR MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMASI GEREK;AMA NE HİKMETSE AYNI ARKADAŞLAR BU KEZ "SAĞLIK ÇALIŞANLARINI" DÜŞÜNÜR OLURLAR VE 3 BİN SEYİRCİYİ STADA ALIRLAR PEKİ SORARIM BU ZAMANA KADAR HANGİ GRUBU DÜŞÜNDÜNÜZDE DAHA ÖNCEKİ MAÇLARA DAVET ETTİNİZ TAMAMEN TARAFTARA OYNUYORSUBUZ HADİ COVİD İNSALLAH BİTERDE BİR DERBİ MAÇINDA BİR GRUBU MAÇA DAVET EDERSİNİZ (BEDAVAYA)
bunların derdi yıldız falan değil taraftarları nasıl avuturuz bunun derdindeler

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