YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Vefa sosyal destek grubu üyesine doğum günü sürprizi

Vefa sosyal destek grubu üyesine doğum günü sürprizi

MALATYA HABERLERİ  | 02.06.2020 14:45 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, korona virüs salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve kronik hastaların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hizmetlerde bulunan Yeşilyurt Vefa Sosyal Destek Grup üyelerinden Suna Karacimşit’e sürpriz doğum günü kutlaması yaptılar.Aylardır çok yoğun bir tempoyla çalışarak ihtiyaç sahiplerine devletin şefkatli elini ulaştıran Yeşilyurt Vefa Sosyal Destek Grup üyelerine yaptıkları hizmetlerden dolayı başarı belgelerini takdim eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yanlarında getirdikleri pastayla grup üyesi Suna Karacimşit’in doğum gününü tebrik ederek kutladılar.Önce kısa süreli şaşkınlık yaşayan Suna Karacimşit, sürpriz dolayısıyla büyük mutluluk duyduğunu ifade ederken, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.Suna Karacimşit’e sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat temennisinde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve kronik hastaların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hizmetler için kurulan Vefa Sosyal Destek Gruplarımız ülkemizin her noktasında çok güzel hizmetlerde bulunmuşlardır.

Malatya’nın Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, korona virüs salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve kronik hastaların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hizmetlerde bulunan Yeşilyurt Vefa Sosyal Destek Grup üyelerinden Suna Karacimşit’e sürpriz doğum günü kutlaması yaptılar.
Aylardır çok yoğun bir tempoyla çalışarak ihtiyaç sahiplerine devletin şefkatli elini ulaştıran Yeşilyurt Vefa Sosyal Destek Grup üyelerine yaptıkları hizmetlerden dolayı başarı belgelerini takdim eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yanlarında getirdikleri pastayla grup üyesi Suna Karacimşit’in doğum gününü tebrik ederek kutladılar.
Önce kısa süreli şaşkınlık yaşayan Suna Karacimşit, sürpriz dolayısıyla büyük mutluluk duyduğunu ifade ederken, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.
Suna Karacimşit’e sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat temennisinde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve kronik hastaların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hizmetler için kurulan Vefa Sosyal Destek Gruplarımız ülkemizin her noktasında çok güzel hizmetlerde bulunmuşlardır. Valiliğimizin koordinasyonunda İlçe Kaymakamlığımızın, Jandarma ve Emniyet Birimlerimizin, Belediyemizin, Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın, çalışanlarımız ve gönüllü insanlarımızın el birliğiyle hiçbir aksama ve sıkıntı yaşanmadan çok güzel hizmetler hayata geçti. Fedakâr ve özverili çalışmalarınız, milletimizin yüreğinde daima yer alacaktır. Korona virüs tedbirleri kapsamında 7/24 hizmet vererek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan tüm Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İlçe Kaymakamımız Sayın Turgay Gülenç ile birlikte Yeşilyurt Vefa Sosyal Destek Grubumuzu ziyaret ederek başarı belgelerini takdim ettik. Grup üyelerimizden olan Suna Karacimşit hanımefendinin ise doğum günü nedeniyle kendisine bir sürpriz yapmak istedik. Kendisine sağlıklı, huzurlu ve güzel nice yıllar diler, doğum gününü kutlarım” diye konuştu.
Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç de, Vefa Sosyal Destek Grubu Üyelerini tebrik ettikten sonra Suna Karacimşit’in doğum gününü kutlayarak, başarı ve sağlık dolu nice yıllar temennisinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Yardımcısı Dere’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Yardımcısı Dere’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Bebekli Kilise’de temizlik

Bebekli Kilise’de temizlik

Mor çiçek tarlası ilgi odağı

Mor çiçek tarlası ilgi odağı

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Malatya Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:11
Sabah
04:57
Öğle
12:30
İkindi
16:23
Akşam
19:52
Yatsı
21:31

Malatya Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Damla Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Saadet Eczanesi
Merkez
Zeynep Yılmaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Türk Kızılay, bayramda çocukları "Nasreddin Hoca" ve "Keloğlan" ile sevindirdi

Türk Kızılay, bayramda çocukları "Nasreddin Hoca" ve "Keloğlan" ile sevindirdi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Korona virüs esnafı mağdur etti

Korona virüs esnafı mağdur etti

Sağlık çalışanlarını ücretsiz tıraş edecek

Sağlık çalışanlarını ücretsiz tıraş edecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.