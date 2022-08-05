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Vefat eden eşinin adı, keşfettiği yeni bitki türünde yaşayacak

05.08.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de yeni bitki türlerine yönelik çalışmalarıyla tanınan yüksek orman mühendisi Rasim Çetiner'in Çameli ilçesinde tespit ettiği yeni civanperçemi türüne, vefat eden eşi Alime Çetiner'e atfen "Hanımperçemi/Achillea Alimeana" adı verildi - Rasim Çetiner: - "Rahmetli eşimin makalelerde adı geçtiğinde her duyanın bir Fatiha göndermesi de talebimiz"

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de 2 yıl önce keşfettiği yeni bitki türü, soyadıyla literatüre kaydedilen yüksek orman mühendisi Rasim Çetiner'in bulduğu yeni bitki türü, vefat eden eski eşinin adıyla bilim dünyasına tanıtıldı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğünde görevli Yüksek Orman Mühendisi Rasim Çetiner, bölgedeki biyolojik çeşitliliğe yönelik çalışmalar sırasında 2013 yılında Babadağ ilçesinde 1800 metre yükseklikte fotoğrafladığı "Denizli sümbülü"nü literatüre kazandırdı.

Çetiner'in Çameli ilçesinde 2019 yılında 2200 metrede fotoğrafladığı ve Denizli Yünlügelini olarak isimlendirilen yeni bitki türüne ise soyadına atfen "Rindera Cetineri" adı verildi.

Çetiner, son olarak Çameli'deki Karkın Yaylasında yeni bir bitki türünü daha keşfetti.

Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Semiz ile birlikte yürütülen çalışma sırasında Çetiner'in önerisiyle alınan örneklerin DNA analizleri sonucu yeni bir civanperçemi türü saptandı.

Yeni bitki türü, bir bilim dergisinde yayımlanan makaleyle "Hanımperçemi/Achillea Alimeana & Semiz ve Uysal" ismiyle bilim dünyasına tanıtıldı.

Bitkinin isimlendirilmesinde kaşifi olan Rasim Çetiner'in 2005 yılında kaybettiği eşi Alime Çetiner'e atıf yapıldı.

- "İsmi yaşayacak"

Rasim Çetiner, AA muhabirine bölgenin endemik türler açısından zengin bir floraya sahip olduğunu, yeni bitki türlerinin de keşfedildiğini kaydetti.

Bölgenin zenginliğini kayıt altına almak ve korumak adına yoğun bir mesai harcadıklarını anlatan Çetiner, buldukları yeni türe isim verilirken 2005 yılında kaybettiği, 3 çocuğunun annesi Alime Çetiner'i de yad etmek istediklerini ifade etti.

Çetiner, şöyle konuştu:

"Gürkan hocam bitkinin isminin Achillea Alimeana olarak uygun olacağını söylediğinde çok daha mutlu oldum. 'Alime Ana' Latince anlamı da olan bir sözcük. Türkçe adını da Hanımperçemi koyduk. Çocuklarımıza, yakınlarımıza, sevdiğimiz insanlara isimler veriyoruz. Onlar vefat etse dahi isimleri botanik ve bilim dünyasında bilinecek, duyulacak ve bahsedilecek. Rahmetli eşimin makalelerde adı geçtiğinde her duyanın bir Fatiha göndermesi de talebimiz"

- Koruma altına alındı

Prof. Dr. Gürkan Semiz de bilim dünyasına yeni bir tür kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Daha önce bulunan Denizli Yünlügelini türüne yönelik çalışma sırasında saptanan yeni türün laboratuvar ortamında morfolojik incelemelerinin yapıldığını anlatan Semiz, "Kendisine yakın olan akrabalarından farklılıklar gösterdiğini gördük. DNA analizlerini de Konya Selçuk Üniversitesindeki bilim insanlarının yapmasından sonra bitkinin kesinlikle yeni bir tür olduğuna karar verdik." dedi.

Semiz, endemik bir tür olan Hanımperçemi için hazırladıkları makalenin prestijli bir botanik dergisinde yayınlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bitki 2 gün önce bilimsel camiada bizim verdiğimiz adıyla Achillea Alimeana adıyla yerini aldı. Çalışmalarımız bundan sonra devam edecek. Endemik kategorisinde bir bitki. Koruma altına alınan dar yayılışlı bir bitkimiz. Bilimsel araştırma dışında doğadan kopartılması haliyle yasak. Bitkinin biyolojisini öğrenmek bakımından diğer bazı detaylı çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
bitki biyolojik endemik flora

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