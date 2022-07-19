YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Vefat eden yönetmen ve senarist Erden Kıral için yarın tören düzenlenecek

Vefat eden yönetmen ve senarist Erden Kıral için yarın tören düzenlenecek

19.07.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vefat eden yönetmen ve senarist Erden Kıral için yarın tören düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - "Bereketli Topraklar Üzerinde", "Yük" ve "Av Zamanı" gibi filmlere imza atan usta yönetmen ve senarist Erden Kıral'ın cenazesi yarın toprağa verilecek.

Tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında vefat eden Kıral için Beyoğlu Atlas Sineması'nda saat 14.00'te anma töreni düzenlenecek. Teşvikiye Camisi'nde ikindi vaktini müteakip kılınacak namazın ardından, Kıral'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Erden Kıral, Antalya'da hastalanarak tedavi altına alınmış, müdahalelere rağmen beyin kanaması ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 17 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik Bölümü mezunu Kıral, kariyeri boyunca "Kumcu Ali Yaşar" (1968), "Kanal" (1978), "Bereketli Topraklar Üzerinde" (1979), "Hakkari'de Bir Mevsim" (1982), "Ayna" (1984), "Dilan" (1987), "Av Zamanı" (1988), "Mavi Sürgün" (1993), "Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey" (1995), "Ay Hikayeleri" (1996), "Avcı" (1997), "Baba" (2000), "Baba Evi" (2001), "Babam ve Biz" (2002), "Canım Kocacığım" (2002), "Yolda" (2005), "Vicdan" (2008), "Haliç" (2010), "Kuş (2012) ve "Gece" (2014) adlı yapımlara imza attı.

Kıral, Gerçek Sinema, Çağdaş Sinema ve Güney dergilerinde sinema yazıları yazdı ve editörlük yaptı. Vatan gazetesinde ve 7. Sanat dergisinde "3. Dünya Sineması" ile ilgili araştırmaları yer alan Kıral, 1984'ten itibaren Berlin Akademie der Künste üyesiydi.

"Yolda" filmiyle 2005'te Harvard Üniversitesi Sinemateğine kabul edilen sanatçı, Adana Film Festivali, Uluslararası İstanbul Film Festivali ve Beykent Üniversitesi tarafından "Yaşam Boyu Başarı" ve "Onur Ödülleri"ne layık görüldü.

Erden Kıral, "Yük" filmiyle 19. Altın Koza Film Festivali'nde Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koroplast, halka arzla markalaşmasını ve üretimini güçlendirmeyi hedefliyorKoroplast, halka arzla markalaşmasını ve üretimini güçlendirmeyi hedefliyor
Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle heyelan riski bulunan evdekiler tahliye edildiOrdu'da şiddetli yağış nedeniyle heyelan riski bulunan evdekiler tahliye edildi
Manisa'da motosiklet gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandıManisa'da motosiklet gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
erden kıral film senaryo

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Temmuz Salı

İmsak
03:49
Sabah
05:41
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:40
Yatsı
22:24
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.