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Veli Erdem Karakülah kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Veli Erdem Karakülah'ın hayatı ve biyografisi!

28.01.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veli Erdem Karakülah, bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programında Sibel Can, Hüsnü şenlendirici ve Hakan Altun'un konuğu olacak. Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta konsept Ankara Havası' olarak belirlendi. Peki, Veli Erdem Karakülah kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Veli Erdem Karakülah'ın hayatı ve biyografisi...

Veli Erdem Karakülah kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Veli Erdem Karakülah'ın hayatı ve biyografisi!

Veli Erdem Karakülah, 28 Ocak 2023 Cumartesi günü Kanal D'de ekrana gelecek olan Şarkılar bizi Söyler programı nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Seslendirdiği ve sahnede söylediği Kr Yolla, Su Sızıyor, Cezayir, Seven Çekip Gitmezki, Ahdım Var Benim, Cennet gibi şarkılarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı internette araştırılıyor. Peki, Veli Erdem Karakülah kimdir? İşte, Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Veli Erdem Karakülah hakkında merak edilenler...

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VELİ ERDEM KARAKÜLAH KİMDİR?

Veli Erdem Karakülah 22 Eylül 1987'de Ankara'da dünyaya geldi. Elmadağlı olan Karakülah Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde Turizm okumuş ardından da Anadolu üniversitesi İşletme fakültesini bitirmiştir.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUĞU VELİ ERDEM KARAKÜLAH'IN ŞARKILARI

Kariyerindeki ilk profesyonel çalışması 'Sevenden Adam Olmaz' klibi ile başlamıştır. İlk albümü Milad 2012 yılının son aylarında piyasaya çıkmıştır.

2015 yılı sonunda yine kendi eseri olan Sende Anlarsın parçasına klip çekilmiş, ve tüm ulusal kanallarda yayınlanmıştır.

2016 yılında Ahtım var benim albümünü çıkarmıştır.

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