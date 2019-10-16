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Veli Kavlak'ın Barış Pınarı Harekatı'na destek vermesi Avusturyalıları rahatsız etti!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 16.10.2019 17:12 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Veli Kavlak'ın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı paylaşım sonrasında Avusturya'da Özgürlük Partisi'nin liderinden flaş bir açıklama geldi. Veli Kavlak'ın Avusturya'da olmaması gerektiğini söyleyen Özgürlük Partisi lideri Norbert Hofer, Türklere artık Avusturya vatandaşlığı verilmemesi için adım atılmasını isteyerek skandal bir tavra imza attı.

Veli Kavlak'ın Barış Pınarı Harekatı'na destek vermesi Avusturyalıları rahatsız etti!

Avusturya'da Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) Genel Başkanı Norbert Hofer, Avusturya Milli Takımı'nda da oynayan Veli Kavlak'ın, Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı yaptığı için "vatandaşlıktan çıkarılması" gerektiği yönünde skandal bir açıklama yaptı.

Hofer, "Avusturya Milli Takımı'nı temsil etmiş bir oyuncunun bunu yapması yanlış. Bu adamın Avusturya'da işi yok. Türklere artık vatandaşlık verilmemeli. Bu durum, Türklerin entegre olmayı reddettiğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

veli

Höfer ayrıca konuşmasında, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Avusturya'da bir yürüyüş yapan gurbetçilerin fotoğrafını gösterdi.

Viyana doğumlu olan Veli Kavlak, Avusturya Milli Takmı'nın formasını 31 kez giyerken 2011 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. Geçirdiği sakatlığın ardından 2018'de siyah-beyazlı takımdan ayrıldı ve kulüp bulamadı.

(Sporx)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Avusturya ırkçılıkta bir numara
3 - 5 Suriyeli gönderelim , sonra bir ara konuşuruz bay Norbert
bunların dedelerini iade edelim çanakkaleden
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