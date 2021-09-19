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Veliefendi'de atıyla yere yığılan Eszter Jeles, hayatını kaybetti

19.09.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Eylül Pazar günü Veliefendi Hipodromu'ndaki Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu'nda, rakibine takılınca atıyla birlikte yere yığılan Macar joker Eszter Jeles, 13 günlük yaşam mücadelesi sonrası hayatını kaybetti. Macar jokeyin ölümü spor dünyasını yasa boğdu.

Veliefendi'de atıyla yere yığılan Eszter Jeles, hayatını kaybetti

Türkiye Jokey Kulübü, 5 Eylül Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda talihsiz kazaya karışan Macar jokey Eszter Jeles'in yaşam savaşına yenik düştüğünü duyurdu.

KAZA NASIL OLDU?

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1600 metre çim pistte koşulan yarışın son 1000 metresine gelindiğinde, Fransız binici Tracy Menuet, önündeki rakibine takılarak atıyla birlikte devrildi.Bu ikiliyi hemen arkasında takip eden Macar binici Eszter Jeles de önünde devrilen rakibine takılarak atıyla birlikte yere yıkıldı. İzleyicilerin yüreklerinin ağzına geldiği kaza sonrasında iki kadın binici ambulansla hastaneye kaldırıldı.Fransız binici Tracy Menuet tedavisinin ardından taburcu olurken, ağır yaralanan Jeles, ameliyata alındı. 13 gündür hastanede tedavisi süren Jeles, dün yaşam savaşını kaybetti.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ..."

WRWARSA

Türkiye Jokey Kulübü, Eszter Jeles'ten gelen kötü haberi yaptığı bu paylaşımla duyurdu.

VEDA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yaşanılan kazada hayatını kaybeden Eszter Jeles için Veliefendi Hipodromunda veda töreni düzenlendi.

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