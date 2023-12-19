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  4. Veliler dikkat: Paranızı geri alabilirsiniz! Özel okullarda 'erken kayıt' oyunu deşifre oldu: KDV düzenlemesi sonrası yüzde 2'lik farka göz diktiler

Veliler dikkat: Paranızı geri alabilirsiniz! Özel okullarda 'erken kayıt' oyunu deşifre oldu: KDV düzenlemesi sonrası yüzde 2'lik farka göz diktiler

19.12.2023 08:56 | Son Güncelleme:
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KDV oranının yüzde 8'den yüzde 10'a yükselmesi sonrası özel okullar velilerden erken kayıt adı altında yüzde 2'lik farkı istemeye başladı. Ancak bu paranın ödenmesi için sözleşmede özel bir ibarenin yer alması şart. Bu ibare yoksa parayı ödeyen veliler geri istemeye hak kazanabiliyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu sözleşmede dikkat edilmesi gerekenleri sıralayıp velileri uyardı.

KDV'nin özel okullarda yüzde 8'den yüzde 10'a çıkarılmasıyla aradaki farkı özel okullar velilerden talep etmeye başladı. Ancak velilerin bu farkı ödemeden önce sözleşmelerini kontrol etmeleri gerekiyor.

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BU ÖDEMEYİ 10 YIL SÜREYLE GERİ İSTEYEBİLİRSİNİZ

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu şu önemli açıklamayı yaptı:

"Sözleşmede hem indirimler hem artışlar yansıtılır deniyorsa, bu madde sözleşmede olduğuna göre veliler o farkı ödemeli. Ancak tek taraflı olarak sadece vergisel, kamusal artışlar yansıtılır şeklinde bir madde varsa bu haksız şart uygulanmaz. Aksi halde hukuka aykırı olan bu ödemeyi 10 yıl süreyle geri isteme hakkına sahip."

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FIRSATÇILAR BU KURALI DA ÇİĞNİYOR

atv Haber'in haberine göre; yine bazı özel okullar 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi başlayalı henüz daha 3 ay olmuşken 2024-2025 eğitim ve öğretim dönemi için erken kaydı açtıklarını velilere duyurdu.

Eğitim-öğretim dönemi boyunca servis, yemek, kitap gibi gider ücretlerinin belirlenmesi ocak ayından mayıs ayına kadar olan süreyi kapsıyor. Ancak yine bazı fırsatçı kurumlar erken kayıt adı altında bu kuralı da çiğniyor.

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"O ÜCRET BİR SONRAKİ YILA KADAR DEĞİŞTİRİLEMEZ"

Özel okulların yasal mevzuata uyma zorunluluğunun altını çizen Ağaoğlu, "Özel okullar yasal mevzuata uymak zorundadırlar. Bu aylarda kayıt yapan özel okullar bir önceki yıl ücretiyle ancak yapabilir. O ücret bir sonraki eğitim yılının ücretinin ilanına kadar bir daha değiştirilemez" dedi.

Ağaoğlu ayrıca kasım veya aralık ayında kayıt yenilerken fark ödeyen velilerin hukuka aykırı olduğu için geri istemeye hak kazanabileceklerini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
KDV özel okul
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