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  4. VenaBlock, varis tedavisindeki yüzde 96'lık başarısıyla uluslararası camiada ilgiyle karşılandı

VenaBlock, varis tedavisindeki yüzde 96'lık başarısıyla uluslararası camiada ilgiyle karşılandı

21.09.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

INVAMED Başkanı Raşit Dinç: - "Ülkemizde ürettiğimiz teknolojiler sayesinde ürünlerimizi 'Made in Türkiye' markasıyla 70’ten fazla ülkeye ihraç eder hale geldik"

İSTANBUL (AA) - Dünya Fleboloji Kongresi (UIP) kapsamında yapılan sunumlarda, 5 yıl içerisinde yapılan çalışmalar sonucu yüzde 96'lık başarısıyla VenaBlock, katılımcı doktorlardan onay aldı.

INVAMED açıklamasına göre, Türkiye'de yapılan ilk cerrahi kongre özelliğini taşıyan UIP, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti.

Dünya çapında "Turkish Glue" adıyla bilinen ve INVAMED Laboratuvarları'nda Türk bilim insanlarının geliştirdiği VenaBlock, kongreye damgasını vurdu. Kongre kapsamında gerçekleştirilen sunumlarda 5 yıl içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda yüzde 96 gibi büyük bir başarı oranına ulaşan VenaBlock, katılımcı doktorlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen INVAMED Başkanı Raşit Dinç, özellikle kalp ve damar cerrahisinde en son bilimsel ve teknolojik gelişmelerin görüşüldüğü kongrenin verimli geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"4 yılda bir kez düzenlenen bu önemli kongreye 5 kıtadan 56 farklı ülke katıldı. Türkiye'nin sağlık sektöründe yaptığı yenilikleri ve çalışmaları anlattık. Yerli firmalarımızın da katılımları oldukça yoğun oldu. Ülkemizde ürettiğimiz teknolojiler sayesinde ürünlerimizi 'Made in Türkiye' markasıyla 70’ten fazla ülkeye ihraç eder hale geldik. Tüm bunları bilim insanlarımız, yerli üreticilerimiz ve üniversitelerimiz sayesinde üretir hale geldik. Bu vesileyle yerli üretimin de ülkemizde oluşması için bizleri heveslendiren kalp damar cerrahlarına teşekkür ediyoruz."

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