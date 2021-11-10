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Venezia Mega Outlet "yılın en büyük alışverişi" için indirim hazırlığına başladı

10.11.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venezia Mega Outlet "yılın en büyük alışverişi" için indirim hazırlığına başladı

İSTANBUL (AA) - Heyecanla beklenen alışveriş günleri "11.11" ve "Cuma Fırsatları" için geri sayım başlamışken, AVM yönetimleri ve mağazaları "yılın en büyük alışverişi" için gerekli hazırlıklara başladı.

Venezia Mega Outlet'ten yapılan açıklamaya göre, salgın ve salgın döneminde alınan tedbirler sebebiyle geçen yılı, önceki yıllara nispeten sönük geçiren AVM sektörü, "indirim günlerini" en verimli şekilde geçirmek için gerekli tedbirleri alıyor.

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, ziyaretçilerin AVM’de geçirdikleri süre boyunca keyifli ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmesi noktasında her türlü hazırlığın düşünüldüğünü belirtti.

İndirim kampanyalarında birçok farklı kategorideki ürünlerin yüzde 70’lere varan indirimli fiyatlarla satışa sunulacağını aktaran Isıgöllü, "Her yaştan alışveriş severlere hitap eden, teknolojik ürünler, kitap, oyun ve kırtasiye malzemeleri, giyim, ayakkabı, ev eşyası, kozmetik ve bakım ürünlerindeki bütçe dostu fiyatlar ile daha birçok alanda ihtiyaç duyulan ürünleri almak için pek çok indirim fırsatı ziyaretçilerimizi bekliyor olacak. İndirim fırsatları ile oldukça avantajlı ve eğlenceli vakit geçirmeleri için ziyaretçilerimizi AVM’ye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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