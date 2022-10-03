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"Venüs'ün kızları" Antalya Müzesinin bahçesinde sahne alacak

03.10.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Venüs'ün kızları" Antalya Müzesinin bahçesinde sahne alacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Antalya Müzesi bahçesinde "Venera Ensemble" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, mezzo soprano Gülçin Gültekin, viyolonsel sanatçısı Veronika Yeliz Efe ve arp sanatçısı Senem Çine'den oluşan "Venera Ensemble", adını Göbeklitepe'den eski Yunan kültürüne, Mezopotamya'dan Uzak Doğu'ya kadar çağlar boyu birçok sanatçıya esin olmuş Venüs gezegeninden alıyor.

Çello, arp ve şan dörtlüsünün Antik Yunan geleneğinden bugüne uzanacağı özel konserde, Barok Çağı'na ve Fransız romantik dönemine ait eserler ile Anadolu'nun eşsiz parçaları üç kadın sanatçının duyarlılığından süzülüp sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Antalya Müzesi bahçesinde verilecek konser, 6 Ekim'de saat 20.00'de başlayacak.

Konsere gitmek isteyenler biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden temin edebilecek.

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antalya konser dob

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