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Verçenik Dağı'na 16 saatte tırmanan Erzurumlu dağcılar zirvede Türk bayrağı açtı

24.08.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Verçenik Dağı'na 16 saatte tırmanan Erzurumlu dağcılar zirvede Türk bayrağı açtı

Erzurum'da bir grup dağcı, Erzurum ile Rize sınırındaki Verçenik Dağı'nın zirvesine 16 saatte tırmanarak Türk bayrağı açtı.

DADAK Doğa Sporları Kulübü üyesi dağcılar, beraberindeki "Dağların oğlu" lakaplı İspir Belediyesi turizm görevlisi Bülent Erkan ile Erzurum ve Rize sınırında bulunan yaklaşık 3711 rakımlı Verçenik Dağı'na tırmanış için İspir ilçesinin Yedigöl Mahallesi'ndeki yaklaşık 2300 rakımda kamp kurdu.

Daha sonra rotasını oluşturan dağcılar, buradan yaklaşık 1400 metre yüksekteki zirveye 16 saatte tırmanarak Türk bayrağı açtı.

DADAK Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, AA muhabirine, Verçenik Dağı'nın teknik açıdan çok zor bir dağ olduğunu söyledi.

- "Dağın güney tarafı daha teknik ve keyifli"

Genel olarak Verçenik Dağı'nın kuzey tarafının çok yoğun kullanıldığını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Aynı dağın güneyinin Erzurum'da daha az kullanılması turizm açısında güzel durum değil, daha fazla insanın tırmanışlarda güney rotasını kullanmasını istiyoruz. Dağın güney tarafı daha teknik ve keyifli rota olmasına rağmen az kullanılıyor. Biz de güney rotaya dikkati çekmek ve bu rotayı tanıtmak için tırmanış gerçekleştirdik. Türk bayrağımızı açarak etkinliğimizi sorunsuz şekilde tamamladık."

Tekin, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'a bölgenin turizme kazandırılması için verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

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