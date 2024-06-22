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  4. Verdiği kilolarla gündemdeydi... Güldür Güldür'ün İbrahim'i Rüştü Onur Atilla boşandı! 10 yıllık evlilik bitti

Verdiği kilolarla gündemdeydi... Güldür Güldür'ün İbrahim'i Rüştü Onur Atilla boşandı! 10 yıllık evlilik bitti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.06.2024 13:12
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Güldür Güldür Show'da hayat verdiği İbrahim karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi. 1 yılda 45 kilo veren ünlü oyuncu şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliği bitti.

Verdiği kilolarla gündemdeydi... Güldür Güldür'ün İbrahim'i Rüştü Onur Atilla boşandı! 10 yıllık evlilik bitti

Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Rüştü Onur Atilla son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Atilla sosyal medya hesabından son halini paylaşarak toplamda 45 kilo verdiğini açıklamıştı.

Değişimiyle çok konuşulan ünlü isim şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Rüştü Onur Atilla 2014 yılında nikah masasına oturduğu Sinem Ayyıldız ile boşandı.

rüştü onur

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

"2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum.

Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgi ile büyümeleri tek dileğim... Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum. "

RÜŞTÜ ONUR PAYLAŞIM

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Güldür Güldür Rüştü Onur Atilla
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