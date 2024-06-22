Aşk sonunda belgelendi! Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz ilk kez görüntülendi

Şimdilerde Kirli Sepeti dizisinde 'Yasemin Ağırtaş' karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir'in kendisi gibi oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bu iddialar karşısında güzel oyuncu “Hayatımın tatlı ve güzel bir dönemindeyim, çok da mutluyum. Konuşarak büyüyü bozmak istemiyorum” demiş bu açıklamasıyla kafaları iyice karıştırmıştı.

İLK KEZ YAN YANA GÖRÜLDÜLER

Sonunda beklenen oldu ve MuhabirOnline'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre, ilişki yaşadıklarını bir türlü kabul etmeyen Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir ilk kez yan yana görüntülendi.

"Sizi böyle görmek ne güzel" diyen muhabirlere "Çok teşekkürler sizi de öyle, sağ olun" diye cevap veren Burak Deniz menajerinin doğum gününe katıldığını belirtip hızla arabaya bindi.

AŞK BELGELENDİ

Bestemsu Özdemir ise "Sizi böyle görmek çok hoş, hayırlı olsun diyelim tekrardan" sözleri üzerine teşekkür ederek aynı arabaya bindi.