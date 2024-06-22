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  4. Aşk sonunda belgelendi! Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz ilk kez görüntülendi

Aşk sonunda belgelendi! Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz ilk kez görüntülendi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.06.2024 12:54
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Geçtiğimiz yazdan beri Burak Deniz ile aşk yaşadığı iddia edilen Bestemsu Özdemir bu iddialar karşısında “Hayatımın tatlı ve güzel bir dönemindeyim, çok da mutluyum. Konuşarak büyüyü bozmak istemiyorum” demiş bu açıklamasıyla kafaları iyice karıştırmıştı. Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz aşkı sonunda belgelendi. Ünlü çift ilk defa görüntülendi.

Aşk sonunda belgelendi! Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz ilk kez görüntülendi

Şimdilerde Kirli Sepeti dizisinde 'Yasemin Ağırtaş' karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir'in kendisi gibi oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bu iddialar karşısında güzel oyuncu “Hayatımın tatlı ve güzel bir dönemindeyim, çok da mutluyum. Konuşarak büyüyü bozmak istemiyorum” demiş bu açıklamasıyla kafaları iyice karıştırmıştı.

İLK KEZ YAN YANA GÖRÜLDÜLER

Sonunda beklenen oldu ve MuhabirOnline'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre, ilişki yaşadıklarını bir türlü kabul etmeyen Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir ilk kez yan yana görüntülendi.

ünlü çift

"Sizi böyle görmek ne güzel" diyen muhabirlere "Çok teşekkürler sizi de öyle, sağ olun" diye cevap veren Burak Deniz menajerinin doğum gününe katıldığını belirtip hızla arabaya bindi.

AŞK BELGELENDİ

Bestemsu Özdemir ise "Sizi böyle görmek çok hoş, hayırlı olsun diyelim tekrardan" sözleri üzerine teşekkür ederek aynı arabaya bindi.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Deniz Bestemsu Özdemir
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