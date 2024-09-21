Verdiği kilolarla gündemdeydi... Hazal Kaya'nın düğün tarzı hiç beğenilmedi! Yürümekte bile zorlandı...

MYNET-Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve son dönemde verdiği kilolar ile gündemden düşmeyen Hazal Kaya şimdi de yakın arkadaşları Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğünlerindeki tarzıyla gündeme bomba gibi düştü.

Hazal Kaya düğüne parlak kumaş bol paça bir pantolon ve mayo tarzı siyah derin göğüs dekolteli bir büstiyer kombini ile katıldı. Ünlü ismin cesur tarzı pek beğenilmedi.

YÜRÜMEKTE BİLE ZORLANDI

Kombinini yüksek topuklu ayakkabıları ile tamamlayan Hazal Kaya yürümekte bile zorlandı. Kaya'ya eşi Ali Atay elini bırakmayarak yardımcı oldu.

ÇOK ELEŞTİRİLDİ

Hazal Kaya'nın düğün tarzı ise sosyal medyada çok eleştirildi. Ünlü isme; 'kıyafet olmamış ya', 'Allah aşkına kıyafet yok muydu mayo ile pantolon giydin', 'bu kadar paranın içinde giydiklerine bak ya', 'kıyafet tam bir rezillik', 'hiç giyinmeseydi', 'giyinmeyi unutmuş', 'Feriha ayakkabılarından ötürü yürüyemiyor' gibi yorumlar yapıldı.