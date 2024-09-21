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  4. Verdiği kilolarla gündemdeydi... Hazal Kaya'nın düğün tarzı hiç beğenilmedi! Yürümekte bile zorlandı...

Verdiği kilolarla gündemdeydi... Hazal Kaya'nın düğün tarzı hiç beğenilmedi! Yürümekte bile zorlandı...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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Son dönemde verdiği kilolar ve yaptığı imaj değişikliğiyle gündemden düşmeyen Hazal Kaya, son olarak yakın arkadaşları Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğünlerinde boy gösterdi. Ünlü isim geceye bol paça pantolonu ve derin göğüs dekolteli büstiyeri ile damga vurdu. Kaya yürümekte bile zorlandı ancak kocası Ali Atay elini hiç bırakmadı.

Verdiği kilolarla gündemdeydi... Hazal Kaya'nın düğün tarzı hiç beğenilmedi! Yürümekte bile zorlandı...

MYNET-Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve son dönemde verdiği kilolar ile gündemden düşmeyen Hazal Kaya şimdi de yakın arkadaşları Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğünlerindeki tarzıyla gündeme bomba gibi düştü.

Hazal Kaya düğüne parlak kumaş bol paça bir pantolon ve mayo tarzı siyah derin göğüs dekolteli bir büstiyer kombini ile katıldı. Ünlü ismin cesur tarzı pek beğenilmedi.

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YÜRÜMEKTE BİLE ZORLANDI

Kombinini yüksek topuklu ayakkabıları ile tamamlayan Hazal Kaya yürümekte bile zorlandı. Kaya'ya eşi Ali Atay elini bırakmayarak yardımcı oldu.

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ÇOK ELEŞTİRİLDİ

Hazal Kaya'nın düğün tarzı ise sosyal medyada çok eleştirildi. Ünlü isme; 'kıyafet olmamış ya', 'Allah aşkına kıyafet yok muydu mayo ile pantolon giydin', 'bu kadar paranın içinde giydiklerine bak ya', 'kıyafet tam bir rezillik', 'hiç giyinmeseydi', 'giyinmeyi unutmuş', 'Feriha ayakkabılarından ötürü yürüyemiyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Atay Hazal Kaya
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