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Vergi Müfettişleri Derneği İzmir Şubesinden "özlük hakları"na yönelik açıklama

04.07.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergi Müfettişleri Derneği İzmir Şubesinden "özlük hakları"na yönelik açıklama

İZMİR (AA) - Vergi Müfettişleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Ömer Faruk Zengin, vergi müfettişlerinin diğer meslek gruplarına göre özlük haklarının zayıf kaldığını savunarak son dönemde çok sayıda müfettişin bu nedenle meslekten ayrılmayı tercih ettiğini öne sürdü.

Zengin, yaptığı yazılı açıklamada, vergi müfettişlerinin yıllar süren, zor bir eğitim sürecinden geçtiğini ancak son 2 yılda çok sayıda meslektaşının diğer kamu kurumlarına naklen geçiş yaptığını ya da istifa ederek özel sektörde çalışmayı tercih ettiğini ifade etti.

İstifaların kamunun yetişmiş insan kaynağını azalttığına işaret eden Zengin, şunları kaydetti:

"Son 15 yılda hakimler, savcılar, akademisyenler, Sayıştay denetçileri gibi meslek gruplarının özlük haklarında önemli ölçülerde iyileştirmeler yapılmasına rağmen teftiş ve denetim elemanları ihmal edildi. Yalnızca idareci konumunda olanların özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde tedbirler alındı. Bu tür uygulamalar maalesef yönetici olanlarla olmayanlar arasında ciddi bir ayrım yapıldığı yönünde bir algının oluşmasına sebebiyet veriyor ve çalışma motivasyonunu son derece olumsuz etkiliyor."

Vergi müfettişlerinin devletin vergi kaybının önlenmesinin yanı sıra terör örgütlerinin finansal kaynaklarının etkisiz hale getirilmesi ve spekülatif fiyat artışlarına karşı da yoğun çaba gösterdiğini belirten Zengin, üyelerinin yaşadığı sorunların görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade etti.

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