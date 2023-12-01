Veri tabanı nasıl yazılır? Veri tabanı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dünyanın en zengin kelime dağarcığına sahip olan dillerinden biri de Türkçedir. Bu zenginliğin birden fazla nedeni vardır. Bir kelimenin birden fazla anlama gelmesi, yabancı kökenli kelimelerin zaman içinde Türkçe kelime dağarcığına katılarak Türkçeleştirilmeleri ve birleşik türde kelimelerin varlığı bu zenginliğin sebepleri arasında yer alır. Ancak bu zenginlik hangi kelimenin nasıl yazılacağı konusunda bazı hatalara da neden olabilir. Özellikle birleşik türde kelimelerin yazımlarında çoğunlukla hataya düşülür.

Veri tabanı nasıl yazılır?

Birleşik bir kelime olan veri tabanı TDK’ya (Türk Dil Kurumuna) göre isim türünde bir kelimedir. Bilişim alanında kullanılır ve tanımı da şu şekildedir: “Çözüme erişebilmek amacı ile işlenebilir duruma getirilmiş olan veri ortamı. Veri tabanı kelimesi birleşik türde bir kelime olduğu için ayrı ya da bitişik yazılması konusunda en sık tereddüde düşülen kelimeler arasında yer alır. Türkçe’de birleşik kelimelerin ayrı ya da bitişik yazılmaları için oluşturulan kelimede bazı özellikler aranır.

Veri tabanı ayrı mı yazılır?

Birleşik türde olan bir kelime ayrı yazılacaksa bir araya gelen kelimelerin sahip olması gereken bazı özellikler vardır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

Bir araya gelen kelimelerin her biri ya da ikinci kelime herhangi bir ses ya da anlam bozukluğu yaşıyorsa bu kelimeler ayrı yazılmalıdır.

Zaman belirten birleşik kelimeler ayrı yazılır. (Gün ortası, gece yarısı vb.)

Gök cisimleri ayrı yazılır.

Hayvan ve bitki adı kullanılarak oluşturulanlar ayrı yazılır.

Bu kurallar doğrultusunda veri tabanı yazımı da ayrı olmalıdır.

Veri tabanı bitişik mi yazılır?

Türkçe yazım kurallarına göre veri tabanı doğru yazılışı ayrı olmalıdır. Bitişik olarak yazıldığı takdirde yazım yanlışı yapılmış olur. Birleşik türde bir kelime bitişik yazılacaksa şu özelliklere sahip olmalıdır:

Bitki adları

Hayvan adları

Hastalık adları

Renk adları

Bir araya gelen kelimelerin ikisinin de ya da ikincisinin ses ya da anlam bozukluğuna uğradığı kelimeler







