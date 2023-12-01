Veri tabanı nasıl yazılır? Veri tabanı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dünyanın en zengin kelime dağarcığına sahip olan dillerinden biri de Türkçedir. Bu zenginliğin birden fazla nedeni vardır. Bir kelimenin birden fazla anlama gelmesi, yabancı kökenli kelimelerin zaman içinde Türkçe kelime dağarcığına katılarak Türkçeleştirilmeleri ve birleşik türde kelimelerin varlığı bu zenginliğin sebepleri arasında yer alır. Ancak bu zenginlik hangi kelimenin nasıl yazılacağı konusunda bazı hatalara da neden olabilir. Özellikle birleşik türde kelimelerin yazımlarında çoğunlukla hataya düşülür.
Birleşik bir kelime olan veri tabanı TDK’ya (Türk Dil Kurumuna) göre isim türünde bir kelimedir. Bilişim alanında kullanılır ve tanımı da şu şekildedir: “Çözüme erişebilmek amacı ile işlenebilir duruma getirilmiş olan veri ortamı. Veri tabanı kelimesi birleşik türde bir kelime olduğu için ayrı ya da bitişik yazılması konusunda en sık tereddüde düşülen kelimeler arasında yer alır. Türkçe’de birleşik kelimelerin ayrı ya da bitişik yazılmaları için oluşturulan kelimede bazı özellikler aranır.
Birleşik türde olan bir kelime ayrı yazılacaksa bir araya gelen kelimelerin sahip olması gereken bazı özellikler vardır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:
Bu kurallar doğrultusunda veri tabanı yazımı da ayrı olmalıdır.
Türkçe yazım kurallarına göre veri tabanı doğru yazılışı ayrı olmalıdır. Bitişik olarak yazıldığı takdirde yazım yanlışı yapılmış olur. Birleşik türde bir kelime bitişik yazılacaksa şu özelliklere sahip olmalıdır: