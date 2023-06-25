VERMEM SENİ ELLERE 2. BÖLÜM! Vermem Seni Ellere hangi gün, bu akşam var mı? 25 Haziran ATV yayın akışı

ATV ekranlarında yaz sezonunda yayınlanacak olan Vermem Seni Ellere dizisi geçen hafta yayınlanan ilk bölümü ile ekran yolculuğuna başladı. İlk bölümden beğeni alan dizinin ikinci bölümü araştırılıyor. Vermem Seni Ellere dizisinde yöresel konulara da yer verilecek. Başrollerinde Buse Meral ve Emre Bey'in rol aldığı dizinin nasıl şekilleneceği oldukça merak ediliyor. İşte ATV'nin iddialı yapımı Vermem Seni Ellere 2. bölümü ve ATV yayın akışı...

VERMEM SENİ ELLERE HANGİ GÜN, BU AKŞAM VAR MI?

ATV'nin sevilen dizisi bu akşam 2. bölümü ile ekrana gelecek. Kadrosunda Emre Bey ve Buse Meral dışında Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran gibi isimlerin de olduğu dizi, oldukça sevildi.

VERMEM SENİ ELLERE KONUSU NEDİR?

Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle yakında ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor.

25 HAZİRAN ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Çizgi Dizi Akıncı

12:45 Vermem Seni Ellere

15:50 Üvey Anne

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vermem Seni Ellere

23:15 Yabancı Sinema John Wick

01:15 Üvey Anne

04:00 Vermem Seni Ellere



