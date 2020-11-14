Verstappen: Hayal kırıklığı yaşıyorum

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde 2. cepten başlayacak olan Max Verstappen, sıralama sonrası açıklamalarda bulundu.
Max Verstappen sıralama turları sonrası açıklamasında; "1. bölümde yol tutuşu yakalayamamıştım, son bölümde yol tutuşu daha iyiydi. Şu anda biraz hayal kırıklığı yaşıyorum, yarışta iyi bir iş çıkarabiliriz. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Uzun süre lider olup, sıralama turlarını ikinci sırada bitirmek pek de istediğiniz bir şey değil. İyi bir yarış çıkaracağımı düşünüyorum." dedi.
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