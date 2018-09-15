Verthongen'in parmağı Firmino'nun gözüne geldi!

Premier Lig’de Tottenham deplasmanına konuk olan Liverpool, 2-0 galip geldiği maçta Roberto Firmino’nun sakatlığı ile şoke oldu.
Liverpool zorlu mücadeleyi Wijnaldum ve Firmino’nun golleriyle kazanırken, Brezilyalı futbolcu karşılaşmanın ikinci yarısında Jan Verthongen ile girdiği ikili mücadelede sakatlık geçirdi.
Belçikalı savunmacının parmağı Firmino’nun gözüne gelirken kameralara yansıyan görüntü sakatlığın ciddiyetini gözler önüne serdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Bu pozisyon sonrasında Firmino maça devam edemezken yerine Jordan Henderson girdi. 26 yaşındaki forvetin Londra’daki Moorfields Göz Hastanesi’ne kaldırıldığı ve kontrolden geçtiği belirtildi.
Maçtan sonra açıklama yapan Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, “Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama gözüyle ilgili bir sıkıntı var. Olayı tam göremedim benden çok uzaktaydı. Kontrollerden sonra net bir şey söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
Yıldız futbolcu Firmino ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla taraftarların yüreğine su serpti. Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada, “Biraz korkuttu ama gözüm ve ben iyiyiz. Destekleriniz için çok teşekkürler, yakında görüşürüz” dedi.
Liverpool, Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint Germain ile karşılaşacak. Firmino’nun maçta forma giymesi bekleniyor.
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