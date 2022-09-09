Vestel, Antalya'daki yeni ekspres mağazalarının açılışını tüketicileriyle kutluyor

İSTANBUL (AA) - Vestel, Antalya'da açacağı dört yeni Vestel Ekspres mağazası için 14-17 Eylül'de özel açılış etkinlikleri düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin istediği ürünü anında bulma, ürün ve fiyat karşılaştırma, aynı gün teslimat gibi hayatı kolaylaştıran hizmetler sunan Vestel Ekspres mağazaları, açılışa özel indirimlerden hediyelere, ikramlardan DJ performansına kadar birbirinden eğlenceli etkinliklerle Antalyalıları bekliyor.

Vestel'in fiziki alışveriş ile dijital deneyimi aynı potada eritmeyi başardığı küçük metrekareli mağaza konsepti Vestel Ekspres, Antalya Muratpaşa'da dört mağaza birden açıyor.

Mağaza açılışlarını düzenleyeceği etkinliklerle tüketicileriyle birlikte kutlayacak olan Vestel, dört yeni açılış ile Türkiye'deki ekspres mağazalarının sayısını da 107'ye ulaştırdı.

- Açılışlar coşkuyla kutlanacak

Dört yeni ekspres mağazasının açılışında anahtar etkinlikleriyle Antalyalı tüketicilerine çeşitli ürün gruplarından hediyeler dağıtacak olan Vestel, belirli ürün gruplarında yüzde 20 ila 30'a varan indirimler sunacak. Müzik ve DJ performansıyla renklenecek açılış etkinliklerinde ikramlar da sunulacak.

Vestel'in tüm ürün gruplarının teşhir edildiği 55 metrekarelik Vestel Ekspreslerde tüketiciler satışların büyük kısmının yapıldığı dijital ekranlardan tüm ürünlerin özelliklerine ve karşılaştırmalarına ulaşabiliyor.

Vestel Ekspres mağazaları, müşteriye istediği ürünü anında bulma ve hızlı karşılaştırma imkanı tanıyor. Ayrıca Vestel Ekspres sayesinde müşteriler aynı gün teslimat ve montaj hizmetine ulaşıyor.

