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Vestel ile "evsel dönüşüm" başlıyor

23.04.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan: - " Ürünlerimiz uluslararası saygın test kuruluşları tarafından test edilip onaylanarak, düşük enerji ve su tüketimine sahip çevre dostu ürünler olarak sınıflandırılıyor"

İSTANBUL (AA) - Vestel'in Evsel Dönüşüm Projesi kapsamında eski ve artık kullanılmayan beyaz eşya ve elektronik eşyalar yeniden ekonomiye kazandırılacak.

Vestel açıklamasına göre, tüm üretim faaliyetlerini sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştiren, düşük enerji ve su tüketimine sahip, çevre dostu ürünleriyle bireylere de daha sürdürülebilir bir yaşam vadeden şirket, yeni bir proje başlattı.

Vestel’in Evsel Dönüşüm Projesi kapsamında eski ve artık kullanılmayan beyaz eşya ve elektronik eşyalar yeniden ekonomiye kazandırılacak. Ürünlerden elde edilecek hurda bedeli doğal yaşamı koruma çalışmalarına destek amacıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleri kapsamında bağışa dönüşecek.

Ayrıca projeye eski ürününü vererek destek olan tüketiciler için Ecording iş birliğiyle ağaçlandırılması gereken, ulaşılması zor alanlara insansız hava araçları ile tohum topları atılacak.

- Hem çevresel hem sosyal fayda yaratılacak

Açıklamaya göre, söz konusu proje kapsamında tüketici, markanın sürdürülebilirlik faaliyetlerine doğrudan katılabilecek. Vestel Yetkili Servisleri, tüketicinin artık kullanmadığı ürünü marka gözetmeksizin evinden, gerekli durumlarda ücretsiz demontaj hizmetini de sağlayarak randevu ile teslim alacak.

Hurdaya dönüştürülecek ürünlerin geliri doğal yaşamı ve çevreyi koruma çalışmalarında kullanılmak üzere bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanarak faydaya dönüşecek. Bununla birlikte her tüketici için Ecording iş birliği ile ulaşılması zor alanlarda Ecodrone ile ağaçlandırma çalışmaları kapsamında tohum topu bırakacak. Vestel, projeye dahil olan tüketicileri ile kısa ve uzun vadede iletişimini sürdürerek sürprizler sunacak.

- "Sürdürülebilir geleceği inşa etmek için sorumluluk almaya devam edeceğiz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, Evsel Dönüşüm Projesi’nin Vestel’in sürdürülebilirlik faaliyetleri açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Gelecek nesillere şu an sahip olunandan daha iyi bir dünya bırakmakla yükümlü olduğumuzu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vestel olarak tüm faaliyetlerimizin odağında sürdürülebilirlik yer alıyor. Bu kapsamda üretim süreçlerimize her yıl onlarca enerji ve su verimliliği projesi hayata geçirerek kaynak kullanımımızı azaltıyoruz. Ürünlerimiz uluslararası saygın test kuruluşları tarafından test edilip onaylanarak, düşük enerji ve su tüketimine sahip çevre dostu ürünler olarak sınıflandırılıyor. Diğer taraftan hem kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz hem de yeni girişimlerimizle dünyanın geleceğine sunduğumuz katkıyı artırıyoruz.

Evsel Dönüşüm Projesi de sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz açısından büyük önem taşıyor. Tüketicimizi de sürdürülebilirlik faaliyetlerimize dahil ediyor, evsel dönüşümü başlatıyoruz. Böylece sadece şirketimizin değil bireylerin de karbon ayak izini azaltmalarına destek oluyoruz. Sürdürülebilir geleceği inşa etmek için sorumluluk almaya devam edeceğiz."

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