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Vestel Manisa Yarı Maratonu’na başvurular başladı

31.12.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa’nın tek alan üzerinde kurulu en büyük fabrikalarından Vestel City’den de geçecek olan yarı maraton, 10 ve 21 kilometrelik iki koşuya ek olarak çocuk koşusunu da kapsayan 3 etapta düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle “Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu” düzenliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, voleybol, cimnastik, hentbol, e-spor, bisiklet, yelken gibi sporun pek çok farklı dalını destekleyen Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Geçen dönemde yine Manisa Büyükşehir Belediyesi ile beraber yürütülen çalışma kapsamında şehre bisiklet yolu kazandıran Vestel, şehrin sadece ekonomik değil, sosyal hayatına da katkı sunuyor. Bu kapsamda 15 Mayıs 2022 tarihinde Manisa Atatürk Kent Park’tan start alacak Vestel Manisa Yarı Maratonu için başvurular www.vestelmanisayarimaratonu.com internet sitesi üzerinden yapılıyor.

Avrupa’nın tek alan üzerinde kurulu en büyük fabrikalarından Vestel City’den de geçecek olan yarı maraton, 10 ve 21 kilometrelik iki koşuya ek olarak çocuk koşusunu da kapsayan 3 etapta düzenlenecek. Ayrıca maratonda 10 kilometrelik parkurda Şirketler Koşusu da düzenlenecek.

Yarışma sonucunda genel sıralama ve yaş kategorilerini başarı ile tamamlayan ilk 3 erkek ve ilk 3 kadın sporcuya Vestel Hediye Çeki verilecek.

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