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  4. Vestel MAYA Buzdolabı ile herkes evinde mayalı gıda hazırlayabilecek

Vestel MAYA Buzdolabı ile herkes evinde mayalı gıda hazırlayabilecek

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.08.2020 10:10 | Son Güncelleme

Vestel, yeni nesil MAYA Buzdolabı ile mayalama için gerekli tüm koşulları sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Vestel, yeni nesil Maya Buzdolabı ile evinde mayalı gıda hazırlamak veya mayalama için ideal koşulları sağlamak isteyen herkesin beklentisine karşılık verecek.

Vestel açıklamasına göre, evinde fermente gıda üretmek isteyen ancak günlük hayatın koşturmacası içinde buna fırsat bulamayan ya da ideal koşulları oluşturamayan kişilerin yardımına koşan Vestel, yeni nesil MAYA Buzdolabı ile mayalama için gerekli tüm koşulları sağlıyor.

Hamur, yoğurt, kefir, sirke ve turşu gibi mayalama işlemi gerektiren 7 farklı gıdanın otomatik olarak ayarlanan sıcaklık ve süre fonksiyonları ile herkes tarafından kolay bir şekilde yapılmasına ve saklanmasına olanak sağlayan MAYA Buzdolabı, bireylerin sağlıklı yaşam isteklerini destekliyor.

MAYA teknolojisi yanında Vestel Maya Buzdolabı, sahip olduğu maksimum tazelik teknolojisi ile meyve ve sebzelerin solunumuyla oluşan gazın ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayarak gıdaların daha uzun süre besin değerlerini kaybetmeden saklanmasını, aktif iyon teknolojisi ile ise dolap içerisine negatif yüklü iyonlar göndererek pozitif yüklü kötü koku moleküllerini indirgenmesini sağlıyor.

- Akıllı bölmeleri sayesinde 19 farklı şekilde kullanılabiliyor

Aynı zamanda "PUZZLE" özelliğine sahip geniş hacimli MAYA Buzdolabı, çok işlevli akıllı bölmeleri sayesinde 19 farklı şekilde kullanılabiliyor. Maya bölmesi; istenildiği zaman dondurucu veya soğutucu olarak kullanılabildiği gibi, diğer bölmelerin kullanım fonksiyonları da tüketici tercihine göre ayarlanabiliyor.

Bunun dışında özel bölmeler, kullanılmadığında kapatılarak enerji tasarrufu sağlamaya da imkan sunuyor.

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