Vestel, Türkiye'nin en değerli marka sıralamasında 7 basamak yükseldi

İSTANBUL (AA) - Vestel, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in “Türkiye'nin En Değerli Markaları” araştırmasında, 720 milyon dolarlık değeriyle sıralamada 7 basamak birden yükselerek 4'üncü sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Brand Finance'in “Türkiye'nin En Değerli Markaları” araştırmasının 2022 sonuçları belli oldu.

Vestel, söz konusu araştırmada, geçen yıla göre 7 sıra yükselerek 4'üncü en değerli marka oldu. İlk 5'e girme başarısı gösteren Vestel’in değeri 720 milyon dolar olarak açıklandı.

Küresel ölçekte teknoloji şirketi olma vizyonu ile faaliyetlerini sürdüren Vestel, ürünlerini dünyanın 158 ülkesine ulaştırarak Türkiye için değer yaratıyor. AR-GE ve inovasyona dayalı teknoloji üretimiyle sektöründe dijital dönüşüme öncülük eden Vestel, ürün ve hizmetleriyle marka değerini yükseltmeye devam ediyor.

