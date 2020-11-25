Vestel ve Ege Üniversitesi teknoloji ve bilim iş birliğine imza attı

İSTANBUL (AA) - Vestel, Ege Üniversitesi ile üniversite-sanayi iş birliğine katkı sağlamak amacıyla iş birliği anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel, üniversite-sanayi iş birliği konusunda yeni bir projeye daha imza attı. Şirket, Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından Ege Üniversitesi ile öğrencilerin mesleki gelişimine destek vermek, üniversite-sanayi iş birliğini artırmak ve ürün ve teknoloji geliştirmek üzere güç birliği yapacak.

Protokol kapsamında Ege Üniversitesi, Vestel ve Regal markalı ürünlerin geliştirilmesi ve tedarik edilmesi sürecinde bilim danışmanı olarak yer alacak. Öte yandan Vestel’in insan hayatını kolaylaştıran teknolojileri de Ege Üniversitesi tarafından test edilecek. Ege Üniversitesi öğretim üyelerinin inceleyeceği ürünler, enerji ve su tasarrufu, hava kalitesi, besin değerini koruması, sessiz çalışması gibi konularda testten geçecek. Öğrencilerin de aktif rol alacağı bu projede uzun dönemde bitirme veya doktora tezlerinin yazılması, akademik çalışmaların yapılması ve TÜBİTAK projelerine başvurulması hedefleniyor.