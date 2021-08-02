Vestel voleybol coşkusunu Caddebostan'a taşıyor

İSTANBUL (AA) - Vestel, Türkiye'de voleybolun gelişmesi ve ilginin artırılması için desteğini sürdürüyor.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye son yıllarda üst üste elde edilen başarılarla voleybol ülkesi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Filenin Sultanları başarılarıyla Türkiye'yi gururlandırmaya devam ederken Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Vestel de Türkiye'de voleybolun gelişmesi ve geniş kitlelere ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor.

Vestel, Caddebostan Parkı Vestel Voleybol sahası ile dünyadaki voleybol heyecanını sporseverlerle buluşturuyor.

Ağustos sonuna kadar açık olacak saha, her yaştan voleybol tutkunlarının maçlarına ev sahipliği yaparken fotoğraf çekim alanları ve Voleybol Milli Takımı için bestelenen "Biz Voleybol Ülkesiyiz" marşıyla voleybol tutkunlarına voleybol heyecanı yaşatacak.

