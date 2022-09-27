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Vestel yenilikçi teknolojilerle gıda israfını önlemeye destek oluyor

27.09.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan: - "Dünyada her 100 kişiden 11'i açlıkla mücadele ediyor ve her gün 25 bin insan açlık nedeniyle ölüyor" - "Gıda israfını önlemeye yönelik geliştirdiğimiz beyaz eşyalar hem kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırıyor hem de geleceğe katkı sunuyor"

İSTANBUL (AA) - Vestel, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla geliştirdiği yenilikçi buzdolaplarıyla gıda israfını önlemeye yardımcı oluyor.

Vestel'den 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında yapılan açıklamaya göre, dünyada yaklaşık 3 milyar insanın sağlıklı gıdaya erişememesinin nedenleri arasında gıda israfı da bulunuyor.

Üretilen gıdanın neredeyse 1 milyar tonu her yıl israf ediliyor. Bu israfın sadece 4'te birinin önüne geçilmesi, açlık çeken yaklaşık 830 milyon insanın beslenmesine yetiyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, teknolojik trendlere ve dijital dönüşüme liderlik ederken, ürün ve hizmetlerinde sürdürülebilirliğe odaklandıklarını bildirdi.

"Dünyanın geleceği için sürdürülebilirlik artık hepimizin sorumluluk alması gereken bir konu." ifadesini kullanan Erdoğan, tüm süreçlerde hayata geçirdikleri sürdürülebilirlik uygulamalarının yanı sıra, çevre dostu akıllı ürünlerle tüketicilerin de çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı olduklarını anlattı.

Erdoğan, "Bugün dünyada her 100 kişiden 11'i açlıkla mücadele ediyor ve her gün 25 bin insan açlık nedeniyle ölüyor. Bu nedenle gıda israfı, önemle ele alınması gereken bir konu. Gıda israfını önlemeye yönelik geliştirdiğimiz beyaz eşyalar hem kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırıyor hem de geleceğe katkı sunuyor. Vestel olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, ürettiğimiz yeni nesil beyaz eşyalarla dünyanın sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- 8 kat daha fazla raf ömrü

Açıklamada verilen bilgiye göre, Vestel Vakum Teknolojili buzdolapları, tek seferde tamamen tüketilemeyen sosis, peynir, salam gibi gıdalara 8 kat daha uzun raf ömrü sağlıyor. Vakumlama yöntemi sayesinde hava ile teması azalan gıdalar daha uzun süre taze kalıyor. Aynı zamanda kullanıcılara, kalan gıdaları vakumlayarak taze ve sağlıklı tutma imkanı sunuluyor.

Vestel'in akıllı envarter takip teknolojisi Full Indoor, buzdolabı kapı raflarındaki ürünlerin takibini yapıyor. Full Indoor sisteminde bulunan EggMinder teknolojisi, buzdolabındaki yumurtaların raf ömrünü ve miktarını takip ederek, yumurtaların geriye kalan raf ömrüne göre yeşil, sarı ve kırmızı olmak üzere 3 farklı renkle bilgilendirme yapıyor. IntelliShelf teknolojisi ise buzdolabı kapı raflarında yer alan ürünlerin ağırlığını, tazeliğini ve son kullanma tarihlerini takip ediyor.

- Meyve ve sebzeleri 30 güne kadar taze tutmaya yardımcı oluyor

BM Gıda İsrafı Endeksi'nin 2021 raporuna göre dünyada yılda 931 milyon ton, Türkiye'de ise yıllık 7 milyon ton gıda israf ediliyor. Vestel ürünlerinde geliştirilen yenilikçi teknolojiler ise gıda israfını önlemeye destek oluyor.

Buzdolabında sebzelik içinde bulunan nem kontrolü mekanizmasıyla meyve ve sebzeleri 30 güne kadar taze tutmaya yardımcı olurken, FreshCheck koku sensörü ile meyve ve sebzelerin olgunlaşma sürecini takip ederek, tazelik düzeyleri hakkında kullanıcıları bilgilendiriyor.

Meyve ve sebzeler dalından koparıldıktan sonra ihtiyacı olan gün ışığını elde ederse bir süre daha canlılığını korumaya devam ediyor. Gün ışığına benzerlik gösteren Vestel Vitamod Teknolojisi meyve ve sebzelerin C vitamini ve antioksidan içeriğini doğal ortamındaki gibi koruyor.

Vestel Maya Teknolojisi ise sağlıklı gıda tüketimine destek oluyor. Yoğurt, kefir, sirke, turşu, ekmek gibi 7 farklı gıdanın mayalanması ve saklanması için en ideal koşulları sunuyor. Mayalama işleminden sonra bölme otomatik olarak soğuk saklama koşullarına ayarlanıyor.

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