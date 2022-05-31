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Vestel'den akıllı teknolojilere herkes için eşit erişim imkanı

31.05.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki 1 milyon görme engelli, Vestel ürünlerine ve vestel.com.tr'ye engel tanımadan erişebilecek

İSTANBUL (AA) - Vestel, BlindLook ile görme engelli kullanıcıları için engelleri kaldırmak adına iş birliğine gitti.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında, Türkiye'deki 1 milyon görme engelli, Vestel ürünlerine ve vestel.com.tr'ye engel tanımadan erişebilecek.

Uzun yıllardır herkes için daha erişilebilir ve daha eşit bir dünya yaratma vizyonuyla çalışmalar yapan Vestel, bu yolda attığı adımlara bir yenisini ekliyor. 2017'de Erişilebilirlik Projesi'ni Birleşmiş Milletler Konseyinde sunarak dünyaya açılan Vestel'in 2019'da Young Guru Academy'li (YGA) gençlerle birlikte geliştirdiği akıllı baston WeWalk projesi, TIME dergisi tarafından yılın en iyi icadı seçildi. Vestel şimdi de BlindLook iş birliğiyle sektörde önemli bir adım daha atmaya hazırlanıyor.

BlindLook, dünyadaki 285 milyon görme engellinin özgürce hayata dahil olabilmesi hedefiyle yola çıkan bir girişim. Geliştirdiği sesli haritalama teknolojisi sayesinde ürün ve hizmetlerin görme engelli bireyler tarafından özgürce kullanılmasını sağlıyor. BlindLook platformuna eklenen markaların haritalanmış ürün ve hizmetleri görme engellilerin erişimine açılıyor. Böylelikle bu markaların web sitelerini, uygulamalarını kullanmak, spor markaları ile spor, kozmetik markaları ile makyaj yapmak onlar için de mümkün hale geliyor.

İş birliğiyle birlikte Vestel ürün ve hizmetleri platforma özel olarak tasarlanan içeriklerle kullanıcıların hizmetine sunulacak. Görme engelliler, Vestel.com.tr web sitesinde kimseden yardım almaya ihtiyaç duymadan tüm bilgi ve içeriklere erişebilecek. Beyaz eşya, küçük ev aletleri ve mobil/IoT ürünlerini ses simülasyonu sayesinde dilediği an özgürce kullanabilecek. BlindLook'un "Audio Simulation" teknolojisi sayesinde görme engelli tüketiciler, sesli ürün haritalama teknolojisini kullanarak kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan ürün ve hizmetlere erişim sağlayacak.

Sürdürülebilirlik çatısı altında toplumsal konulara hassasiyeti ile dikkati çeken Vestel, bu alanda projeler geliştirmeye, iş birlikleri yapmaya hız kesmeden devam edecek.

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