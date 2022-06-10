Vestel'den Ankara'ya yeni nesil mağaza

İSTANBUL (AA) - Vestel, yenilenen konseptiyle son mağazasını Ankara’da açtı.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'nin 81 ilinde mağazaları bulunan Vestel, yeni mağaza açılışlarıyla büyümesini sürdürüyor. Vestel, son olarak Ankara'da yeni konseptli mağazalarından birini daha açtı. Vestel'in "benzersiz" tüketici deneyimi sunduğu yenilenen konseptinin Ankara'daki üçüncü mağazası olan mağaza Keçiören Esentepe Mahallesi'nde hizmet vermeye başladı.

Mağazada, beyaz eşyadan ankastreye, küçük ev aletlerinden ısıtma ve soğutma sistemlerine, mobil cihazlar ve aksesuarlara en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünleri başkentli tüketicilere sunulacak.

