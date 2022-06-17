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Vestel'den Çanakkale'ye yeni nesil mağaza

17.06.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vestel'den Çanakkale'ye yeni nesil mağaza

İSTANBUL (AA) - Vestel, yenilenen konseptiyle son mağazasını Çanakkale'de açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel, yeni mağaza açılışlarıyla büyümesini sürdürüyor.

Türkiye'nin 81 ilinde mağazaları bulunan şirket, benzersiz tüketici deneyimi sunduğu yenilenen konseptli mağazacılık anlayışını Çanakkale'ye taşıdı. Merkez ilçesi Atatürk Caddesi'nde hizmet vermeye başlayan Vestel mağazası; beyaz eşyadan ankastreye, küçük ev aletlerinden ısıtma ve soğutma sistemlerine, mobil cihazlar ve aksesuarlara en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünlerini Çanakkale'deki tüketicilerle buluşturacak.

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