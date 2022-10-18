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Vestel'in Termonline projesi ödül kazandı

18.10.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vestel'in Termonline projesi ödül kazandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi'nin düzenlediği Ege Bölgesi Yerel Kalite Ödülleri kapsamında Termonline projesiyle Vestel Müşteri Hizmetleri Teknik Müdürlük Beyaz Eşya Ekibi ödüle değer bulundu.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, KalDer İzmir Şubesi'nin bu yıl 22. kez düzenlediği Ege Bölgesi Yerel Kalite Ödülleri sahiplerini buldu.

"Yılın Başarılı Ekibi Ödülü" kapsamında Vestel Müşteri Hizmetleri Teknik Müdürlük Beyaz Eşya Ekibi, teknisyenlerin müşteri evine gitmeden verileri inceleyerek arızayı onarmak için yapacağı çözüm müdahalesinin bilinmesine katkı sağlayan Termonline projesi ile bronz ödüle layık görüldü.

Termonline, beyaz eşya ürün grubunda performans kontrolü amacıyla sıcaklık ölçümü yapabilen ve alınan sıcaklık verilerini içerisindeki GSM modül sayesinde mobil veri ile bulut üzerinden anlık olarak aktarabilen ölçüm ve arıza tespit cihazı.

Cihazın web ara yüzü, merkezdeki destek ekiplerinde de bulunduğu için cihaz verileri uzaktan izlenerek teknisyenlere doğrudan teknik destek sağlıyor. Yetkili servisler bu sayede arıza çözümü için müşteri evine daha az gidiyor. Teknisyenlerin daha hızlı, yenilikçi ve kaliteli hizmet vermesini sağlayan sistemle birlikte yüksek müşteri memnuniyeti sağlanıyor.

Hem müşteri hem de çalışan deneyimini iyileştirmek için çalışan Vestel, ürettiği yüksek teknolojili ürünlerin yanı sıra müşterilerinin ve çalışanlarının daha iyi deneyim yaşaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışan bağlılığı ve müşteri memnuniyeti için aynı özen ve dikkatle çalışan şirket, "Vestel'le Olur Neden Olmasın?" anlayışıyla fark yaratan projeleri hayata geçiriyor.

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