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Veteriner hekimler özlük hakları bakımından sağlık çalışanı kabul edilmek istiyor

17.06.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veteriner hekimler özlük hakları bakımından sağlık çalışanı kabul edilmek istiyor

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, sağlık sınıfında sayılan veteriner hekimlerin özlük hakları bakımından da sağlık çalışanı kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının özlük ve mali hakları ile emekli hekimlerin maaşlarının iyileştirilmesini içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini belirtti.

Sağlık çalışanı olup teklif kapsamına dahil edilmeyen veteriner hekimler olarak hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Eroğlu, bunun hakkaniyetsiz ve kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Eroğlu, veteriner hekimlerin toplum sağlığı açısından taşıdıkları öneme değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"657 sayılı yasaya göre, sağlık sınıfında sayılan veteriner hekimler, konu özlük hakları olduğunda sağlık çalışanı kabul edilmemektedir. Bu durumu, bilim ve hukuk ile izah etmek mümkün değildir. Bu açıdan bir an önce bu mağduriyetin giderilmesi noktasında veteriner hekimleri de kapsayacak yeni bir çalışmanın başlatılmasını talep ediyoruz. Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine veteriner hekimler de dahil edilmelidir."

Veteriner hekimlerin ilgili kanun düzenlemesi kapsamına alınmamasının Anayasa'nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunan Eroğlu, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde sağlık çalışanları arasındaki çalışma barışının olumsuz etkileneceğini kaydetti.

Eroğlu, veteriner hekimler olarak söz konusu durumun ortadan kaldırılması için gerekli tüm argümanları kullanacaklarını belirtti.

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