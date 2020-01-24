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Veteriner hekimlerin sorunları istişare edildi

MALATYA HABERLERİ  | 24.01.2020 17:33 | Son Güncelleme

Malatya’da, veteriner hekimlerin sorunları ve çözüm önerileri konularında istişarelerde bulunuldu.Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, İkinci Başkan Muhlis Atay ve Malatya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ergün Koşar ile birlikte, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit’i makamında ziyaret ettiler.Ziyaret esnasında tarım ve hayvancılık sektörünün mevcut durumu, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları konularında görüş alışverişi yapıldı.Ayrıca mesleğini gerek kamuda, gerekse serbest olarak icra eden veteriner hekimlerin sorunları ve çözüm önerileri konularında istişarelerde bulunuldu.Ziyaretlerinden dolayı Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ve beraberindeki heyete teşekkür eden Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, "Hayvancılık Ülkemiz ve İlimiz için çok önemli bir sektördür.

Veteriner hekimlerin sorunları istişare edildi

Malatya’da, veteriner hekimlerin sorunları ve çözüm önerileri konularında istişarelerde bulunuldu.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, İkinci Başkan Muhlis Atay ve Malatya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ergün Koşar ile birlikte, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit’i makamında ziyaret ettiler.
Ziyaret esnasında tarım ve hayvancılık sektörünün mevcut durumu, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları konularında görüş alışverişi yapıldı.
Ayrıca mesleğini gerek kamuda, gerekse serbest olarak icra eden veteriner hekimlerin sorunları ve çözüm önerileri konularında istişarelerde bulunuldu.
Ziyaretlerinden dolayı Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ve beraberindeki heyete teşekkür eden Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, "Hayvancılık Ülkemiz ve İlimiz için çok önemli bir sektördür. Veteriner Hekimler ve Sağlık Personelleri bu sektörün sürdürülmesinde vazgeçilmez unsurlardır. Bu bağlamda ilimizde kamuda ve serbest olarak görev ifa eden tüm çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Veteriner hekimlerin sorunları istişare edildi

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